رابط التقديم في كلية الملك فهد الامنية لطلاب الثانوية وخطوات التسجيل عبر ابشر 1442

رابط التقديم في كلية الملك فهد الامنية لطلاب الثانوية الذي أصبح محاط اهتمام الكثير من الطلاب وطالبات الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تعتبر الكلية من أحدة الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية، التي توفر لخريجين الثانوية العامة فرصة هائلة في الالتحاق بالكلية على كل من ينطبق عليه الشروط والأحكام المطروحة التي وضعتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، لتؤهل الطلب للعمل بعد ذلك كضابط في أحدى القطاعات الأمنية التابعة للوزارة من أجل تقديم الخدمة للوطن، وسوف نطرح لكم اليوم كل ما يتعلق فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة رقم (65) بكلية الملك فهد الأمنية وكيفية التسجيل بها.

رابط التقديم في كلية الملك فهد الامنية لطلاب الثانوية

قد تم بالفعل فتح باب التقديم في كلية الملك فهد بيوم 18 من شهر مايو الجاري لعام 2021 الموافق 6 من شهر شوال 142، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التسجيل بيوم لأحد الموافق 23 من شهر مايو، وكافة طلاب وطالبات الثانوية العامة بالوقت الحالي مكثفون البحث بكل ما يتعلق بشروط وخطوات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية بشكل إلكتروني عبر شبكة الانترنت من خلال منصة أبشر، وقد فتحت بابها لمجلات متعددة للجريجين وأتاحت الفرصة للعمل بوزارة الداخلية من بينها “مرور، شرطة، دوريات أمنية، أمن دبلوماسي، قوات خاصة للطوارئ، جوزات السفر، حرس الحدود، أمن الحج والعمرة، القوات لخاصة، مكافحة المخدرات، الدفاع المدني” وغيرها من الرتب.

رابط التقديم في كلية الملك فهد من خلال ابشر للتوظيف https://jobs.sa/ وسوف نتابع معكم المزيد من التفاصيل الاخري حول نتائج كلية الملك فهد التي سوف يتم الاعلان عنها بعد الانتهاء من فترة التسجيل تابعوا معنا عبر موقعنا “ثقفني” كل جيد وحصري.