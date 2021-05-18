شروط الحصول على تمويل شخصي للقطاع الخاص بدون كفيل السعودية 1443

أتاحت العديد من الجهات التمويلية المختلفة بالمملكة العربية السعودية إمكانية الحصول للعملاء بالمملكة من العاملين بالقطاع الخاص على تمويل شخصي بدون كفيل مع توفر بعض الشروط التي تلزم للحصول على التمويل، فيما يلي نستعرض تفاصيل التمويل الشخصي بدون كفيل للقطاع الخاص، وشروط الحصول على التمويل من شركات التمويل المختلفة بالمملكة العربية السعودية، والأوراق المطلوبة للحصول على التمويل.

شركات التمويل الشخصي بدون كفيل للقطاع الخاص

تتعدد شركات التمويل التي توفر للعملاء إمكانية الحصول على التمويل الشخصي للقطاع الخاص بدون كفيل، أبرزها:

الشركة السعودية للتمويل.

شركة مرابحة مرنة.

شركة دار التداولات.

شركة النايفات.

بنك الرياض.

يجب أن يزيد عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 21 سنة، ويقل عن عمر 65 سنة عند تاريخ آخر موعد لسداد التمويل.

كما يجب ألا يقل راتبه الشهري عن 4000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم ثابت في عمله لمدة آخر 12 شهر قبل تاريخ التقدم للحصول على التمويل.

أن يزيد عمر المتقدم عن 18 سنة.

أن يزيد راتب المتقدم للتمويل الشهري عن 6000 ريال سعودي.

أن يكون ثابتًا في عمله قبل موعد تاريخ تقديمه للحصول على التمويل مدة 12 شهر على الأقل.

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

أن يكون موظف بالقطاع العسكري أو موظف مدني، حتى يتم تحويل الراتب لأحد البنوك السعودية.

كما يجب أن يقوم المتقدم للحصول على التمويل بتقديم سجل ائتماني للشركة عن آخر أربعة أعوام.

أن يزيد راتب المتقدم للحصول على التمويل عن 10000 ريال سعودي، وفي حالة كان معلم، يجب أن يكون راتبه أقل من 6000 ريال سعودي.

أن يكون الراتب الشهري يزيد عن 8000 ريال سعودي.

أن يكون عاملًا بوظيفته لمدة عام على الأقل قبل تاريخ التقدم للحصول على التمويل.

أن يزيد عمره عن 22 عامًأ، ويقل عن 60 عامًا.

كما يجب أن يكون مقيمًا في واحدة من المناطق التي توجد بها فروع الشركة.

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أتاح بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي للمتقاعدين حتى عمر 70عامًا بدون كفيل وللعاملين بالقطاع الخاص، على أن يتم سداد الأقساط لمدة تطول حتى خمسة سنوات، شرط توفر الشروط التالية: