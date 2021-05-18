19 وفاة و 1174 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (1174) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (726,432) حالة.

• سُجّلت (19) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9295) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.94%)، مقارنة مع (3.54%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (29,802) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,001,979) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1220) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (706,408) حالات.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,729) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (95) حالة، فيما غادرت (127) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (654) حالة.

• القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 29%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 25%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 10%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 9%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 487 في محافظة العاصمة عمّان.

- 147 في محافظة إربد، منها 32 في الرمثا.

- 131 في محافظة الزرقاء.

- 96 في محافظة معان، منها 9 في البترا.

- 64 في محافظة البلقاء.

- 64 في محافظة المفرق.

- 58 في محافظة الكرك.

- 46 في محافظة عجلون.

- 29 في محافظة جرش.

- 19 في محافظة العقبة.

- 19 في محافظة مأدبا.

- 14 في محافظة الطفيلة.