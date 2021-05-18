الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيرة في الأغوار

دوت الخليج :- نقلت وكالة رويترز، صباح الثلاثاء، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أسقط طائرة مسيرة اقتربت من الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم يحدد جيش الاحتلال مصدر إطلاق الطائرة المسيرة.

من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي عبر تويتر:”في ساعات الصباح الباكر تم رصد وإسقاط طائرة مسيرة اقتربت الى الحدود في منطقة وادي العيون في الأغوار حيث كانت تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية. وتم جمع حطام المسيرة من قبل قوات الأمن”.