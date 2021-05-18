الحريري يرد على وزير خارجية لبنان: هذا الكلام "عبث وتهور"

دوت الخليج :- وجه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الثلاثاء، ردا مختصرا، ولاذعا، على تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.
ونشر الحريري على حسابه بمنصة تويتر تغريدات علق خلالها على تصريحات شربل وهبي لقناة "الحرة"، معتبرا خلالها أن وزير الخارجية اللبناني أضاف "مأثرة جديدة إلى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية".
وأشار الحريري إلى أن تصريحات وهبي جاءت: "كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد، والمقاطعة التي تعانيها، لا تكفي للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الأشقاء العرب".
وأوضح رئيس الوزراء المكلف أن "الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية".
وتابع: "إذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، فإنه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي، ويرفضون الإفراط المشين في الإساءة إلى قواعد الأخوة والمصالح المشتركة".
وكان وهبي قد قال خلال حديثه مع قناة "الحرة" إنه عندما كانت إسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية "تَجنَّد عناصر حزب الله للدفاع عن سيادة لبنان"، على حد تعبيره.
كما ذكر أن: "سلاح الحزب هو سلاح يتحمل مسؤوليته حزب الله، ولا شك أن لبنان يتحمّل هذه المسؤولية، ولكن ليس القرار قرار الدولة اللبنانية".
ونشر الحريري على حسابه بمنصة تويتر تغريدات علق خلالها على تصريحات شربل وهبي لقناة "الحرة"، معتبرا خلالها أن وزير الخارجية اللبناني أضاف "مأثرة جديدة إلى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية".
وأشار الحريري إلى أن تصريحات وهبي جاءت: "كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد، والمقاطعة التي تعانيها، لا تكفي للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الأشقاء العرب".
وأوضح رئيس الوزراء المكلف أن "الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية".
وتابع: "إذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، فإنه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي، ويرفضون الإفراط المشين في الإساءة إلى قواعد الأخوة والمصالح المشتركة".
وكان وهبي قد قال خلال حديثه مع قناة "الحرة" إنه عندما كانت إسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية "تَجنَّد عناصر حزب الله للدفاع عن سيادة لبنان"، على حد تعبيره.
كما ذكر أن: "سلاح الحزب هو سلاح يتحمل مسؤوليته حزب الله، ولا شك أن لبنان يتحمّل هذه المسؤولية، ولكن ليس القرار قرار الدولة اللبنانية".
ونشر الحريري على حسابه بمنصة تويتر تغريدات علق خلالها على تصريحات شربل وهبي لقناة "الحرة"، معتبرا خلالها أن وزير الخارجية اللبناني أضاف "مأثرة جديدة إلى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية".
وأشار الحريري إلى أن تصريحات وهبي جاءت: "كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد، والمقاطعة التي تعانيها، لا تكفي للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الأشقاء العرب".
وأوضح رئيس الوزراء المكلف أن "الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية".
وتابع: "إذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، فإنه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي، ويرفضون الإفراط المشين في الإساءة إلى قواعد الأخوة والمصالح المشتركة".
وكان وهبي قد قال خلال حديثه مع قناة "الحرة" إنه عندما كانت إسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية "تَجنَّد عناصر حزب الله للدفاع عن سيادة لبنان"، على حد تعبيره.
كما ذكر أن: "سلاح الحزب هو سلاح يتحمل مسؤوليته حزب الله، ولا شك أن لبنان يتحمّل هذه المسؤولية، ولكن ليس القرار قرار الدولة اللبنانية".
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