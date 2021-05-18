جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، فى بيان لها، عن استنكارها الشديد لما تضمنته التصريحات المسيئة التى أدلى بها وزير خارجية الجمهورية اللبنانية فى حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها ودول مجلس التعاون، مؤكدة أن تلك التصريحات المستهجنة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التى تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبنانى الشقيق.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين تستدعى سفير لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات وزير الخارجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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