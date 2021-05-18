مجلس الأمن يفشل للمرة الرابعة فى تبنى بيان مشترك حول النزاع بفلسطين

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس الأمن الدولى الثلاثاء، جلسة جديدة حول النزاع الفلسطينى-الإسرائيلى هى الرابعة فى ثمانية أيام، من دون التوصّل لإصدار بيان مشترك، فى ظل إصرار واشنطن على أن النص لن يؤدى إلى احتواء التصعيد، وفق دبلوماسيين.





وأفاد دبلوماسى، بحسب "فرنس 24"، أن السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد قالت خلال الجلسة المغلقة: "لا نعتقد أن بيانا علنيا سيسهم فى الوقت الراهن فى احتواء التصعيد". وبحسب مصادر دبلوماسية عدة، لم تعرض الصين وتونس والنرويج، الدول الثلاث التى أعدت مشروع البيان الجديد والتى تبذل منذ أكثر من أسبوع جهودا للتعبئة الأممية ولانعقاد مجلس الأمن، النص مسبقا على أعضاء المجلس. هذا ومنذ العاشر من مايو ترفض الولايات المتحدة مسودات بيانات تدعو إلى إنهاء أعمال العنف. واستغرقت الجلسة أقل من ساعة، ولم يتخللها عرض مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط تور وينسلاند لآخر المستجدات.

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