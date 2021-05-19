مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز 2021 ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز مباراة ليست سهلة على اللاعبين والمدير الفني موسيماني، ويسير النادي الأهلي في طريقه للحصول على البطولة العاشرة من دوري أبطال إفريقيا، حيث سافرت بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا يوم الاثنين على متن طائرة خاصة، بعدما تلقى صن داونز الهزيمة في المباراة الأولي التي أُقيمت بالقاهرة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء لصالح الأهلي، أحرز أهداف الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن وهذا يجعل مباراة العودة علي قمة الاستعداد من جانب مسؤولين داخل نادي صن داونز الجنوب الإفريقي.

مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

سافرت بعثة الأهلي إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب، لمُلاقات صن داونز في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 22 /5 /2021 في تمام الساعة الثالثة عصراً، وهذا التوقيت لا يقلق بعثة النادي الأهلي حيث أن درجات الحرارة في جوهانسبرج تتراوح بين 13 و 15 درجة مئوية مما يجعل الأجواء مناسبة تماما لأجواء اللعب.

استعدادات الأهلي

فضل المدير الفني موسيماني السفر مبكراً وذلك للتغلب علي الإجهاد الذي يحدث للاعبين نتيجة السفر لمسافات طويلة، بالإضافة إلى مساعدة اللاعبين في التأقلم على الأجواء الجوية التي تقام فيها المباراة، والحرص على إقامة تدريبات مستمر للمحافظة على اللياقة البدنية لللاعبين، كما أن البحث تخدع بالكامل لإجراء مسحة فور الوصول ومسح أخرى قبل السفر ب 24 ساعة، وذلك هو وسط إجراءات أحترازية مشددة نظراً لانتشار وباء كورونا بجنوب إفريقيا.

قائمة النادي الأهلي

أعلان المدير الفني أسماء قائمة الفريق المسافرة إلى مدينة بريتوريا التي تقام فيها المباراة والقائمة تضم كلا من.