طريقة سداد رسوم فاتورة البريد السعودي 2021 إلكترونياً من منزلك بكل سهولة، إذا كان لديك رسالة نصية من البريد السعودي تفيدك بأتم قد تم فرض رسوم فسوف يتطلب منك سداد مبلغ الضريبة، ويمكنك السداد بطريقتين إما السداد عبر الموقع الرسمي للبريد أو عن طريق زيارة إحدى مراكز وفروع البريد السعودي وسداد المبلغ، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وتفعيلا للخدمات الإلكترونية في المملكة بشكل كامل، فقد أصبح يمكنك سداد فاتورة البريد السعودي الآن من خلال موقع البريد السعودي أون لاين خلال دقائق معدودة وبأسهل طريقة ممكنة.

سداد رسوم فاتورة البريد السعودي 2021

لكي تتمكن من سداد رسوم فاتورة البريد السعودي أون لاين عبر الموقع، يتم الضغط على الرابط المتواجد في الرسالة النصية التي تم إرسالها على جوالك حتى يتم فتح نافذة تسجيل الدخول في موقع البريد السعودي، عليك إدخال رقم الفاتورة والرقم المرئي الظاهر في النافذة ثم الضغط على البحث حتى تظهر إجمالي الفاتورة بالريال السعودي، ثم ستجد أمامك خيارين الأول عرض الفاتورة والثاني دفع الفاتورة، ويمكنك الضغط على عرض الفاتورة لمعرفة تفاصيل الفاتورة.

طريقة دفع فواتير البريد السعودي إلكترونياً

ولسداد رسوم فاتورة البريد السعودي لعام 2021 يتم النقر على دفع الفاتورة حتى يظهر اسم العميل، الجوال، الخدمة و مبلغ الفاتورة، وعن قنوات الدفع إذا كان لديك كوبون يتم كتابة الكوبون وإن لم يكن لديك يتم الضغط على فيزا مدى ثم الضغط على التالي، ثم الضغط على ادفع الآن حتى تظهر صفحة جديدة عليك إدخال رقم البطاقة بالإضافة إلى شهر وسنة انتهاء صلاحية البطاقة، وإسم حامل البطاقة ورمز الأمان، عليك إدخال البيانات خلال 9 دقائق قبل انتهاء صلاحية تلك النافذة، وبعد انتهاء إدخال البيانات يتم الضغط على الدفع الآن.

بتلك الكيفية قد قمت بسداد رسوم فاتورة البريد السعودي بنجاح وبعد الضغط على دفع الآن وإتمام عملية المعالجة، يتم إرسال رسالة نصية على الجوال المُسجل بالنظام بها رمز تفعيلي عليك إدخال الرمز المؤقت للتفعيل ثم الضغط على إرسال، لإتمام عملية سداد مبلغ فاتورة البريد السعودي والدفع بنجاح من خلال موقع البريد السعودي أون لاين ودون الحاجة إلى زيارة الفرع.