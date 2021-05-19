إصدار تأشيرة الخروج والعودة 1442 في النظام الجديد بعد إلغاء نظام الكفالة في أبشر الخاص بحساب المقيم، وضعت كل من وزارة التنمية البشرية ومديرية الجوازات عدة قرارات جديدة تابعة لقرار إلغاء نظام الكفيل، ومن ضمن تلك القرارات تغيير في طرق إصدار تأشيرة الخروج والعودة للمقيم، لذا نتناول اليوم طريقة تقديم طلب تأشيرة خروج وعودة عبر منصة أبشر بعد التحديثات الأخيرة، كما سنوضح في خلال حديثنا شروط استخراج التأشيرة والقرارات الجديدة الخاصة بإلغاء نظام الكفيل.

إصدار تأشيرة الخروج والعودة في النظام الجديد

لاستخراج تأشيرة خروج وعودة بعد إلغاء نظام الكفيل يتم الدخول إلى منصة أبشر لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر، ثم الضغط على تسجيل الدخول ليتم إرسال رمز للتحقق على الجوال المُسجل في النظام، يتم إدخال الرمز ثم الضغط على تسجيل الدخول للدخول إلى أبشر، ثم يتم ظهور الصفحة الرئيسية بها عدة خيارات يتم النقر على خدماتي، حتى تظهر قائمة الخدمات الموجودة ومن ضمن الخدمات الجوازات يتم النقر عليها، ثم النقر على طباعة التأشيرة لنجد أن الحد اليومي للعمليات التي يمكن تنفيذها هو 5 عليات على أن يتم تحديثه في العاشرة صباحاً.

بعد إختيار طباعة التأشيرة ولإصدار تأشيرة الخروج والعودة، أول ما عليك القيام به هو الضغط على تقديم الطلب ثم الانتظار لمدة 10 أيام، وبعد مرور المدة المذكورة يتم إتاحة مدة قدرها 5 أيام لإصدار تأشيرة الخروج والعودة، على أن يتم ذلك بعد إتمام سداد رسوم خدمة الخروج والعودة بكل تأكيد، وفي حال إذا قام صاحب العمل بتقديم اعتراض يتم دراسة الاعتراض، كما تقوم وزارة التنمية البشرية بإعطاء قرار بها.

شروط استخراج تأشيرة الخروج والعودة

وضعت وزارة التنمية البشرية عدة شروط يجب توافرها في كل من يُقبِل على تقديم طلب على تأشيرة خروج وعودة، والتي من أهمها بكل تأكيد سريان الإقامة للمتقدم والجواز للعامل، كما يجب ألا يمتلك العامل تأشيرة سارية المدة، يجب على العامل أن يتواجد داخل حدود المملكة أثناء تقديم طلب التأشيرة، مع التأكد من سداد كافة المخالفات المرورية للعامل، كما يجب ألا يكون قد سبق تسجيل صاحب العمل أو العامل في أي مخالفات أو هروب أو ما شابه.

وضعت وزارة التنمية البشرية عدة شروط يجب توافرها في كل مٌتقدم للحصول على التأشيرة، في البداية وبطبيعة الحال يجب على المتقدم أن يكون قد سبق له سداد رسوم التأشيرة قبل إصدارها، يجب ألا تقل صلاحية الإقامة عن ثلاثة أشهر بالإضافة إلى المدة الخاصة بالتأشيرة، يجب على المتقدم الموافقة على التعهد الخاص بالخدمة، كما يجب عليه تحديد مدة التأشيرة وذلك عبر إستخدام ( العودة قبل مضي ) ثم يتم تحديد المدة بالأيام والتي يجب ألا تزيد عن 30 يوم.

تقديم طلب تأشيرة خروج وعودة

بعد قراءة كافة الشروط يتم النقر على تقديم طلب جديد ثم إختيار نوع الطلب تأشيرة خروج وعودة، ثم يتم تحديد العودة قبل مضي 30 يوم ثم الضغط على إقرار، وبتلك الكيفية قد تم إنشاء طلب تأشيرة خروج وعودة ويمكنك طباعة الطلب بكل سهولة.