سكني احجز وحدتك والحق ب 49 ألف أسرة استفادت من الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء

تشهد هذه الآونة تزايد في محركات البحث حول برنامج سكني والفئات المستحقة، وذلك بعد الإعلان الأخير الذي تم طرحه وشهد إقبالاً من الأسر السعودية للاستفادة من الوحدات السكنية المقدمة، بالإضافة إلى أن البرنامج حصل على قرض مدعوم خلال شهر إبريل الماضي من هذا العام، ووصل عدد الأسر السعودية التي استفادت من هذا القرض حوالي 39.780 أسرة سعودية، ومن الجدير بالذكر فقد سجلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء “الوحدات الجاهزة” و”تحت الإنشاء” ضمن برنامج سكني أكثر من 49 ألف أسرة منذُ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر أبريل الماضي، وأفاد التقرير أن من بينها 39,783 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

مخصصات برنامج سكني:

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق رؤية 2030، نتيجة هذا التطور والتحول الرقمي حيث إنه هناك عدد من الأسر التي استفادت من البرنامج خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام، حيث وصلت عدد المستفيدين 89 ألف أسرة سعودية استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها أكثر من 66 ألف أسرة سكنت منازلها حتى أبريل الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق “سكني”، ولتفاصيل أكثر حول الخيارات السكنية يمكن من خلال الموقع الإلكتروني وما يقدمه سكني للمواطنين من خدمات ووحدات سكنية بتصاميم مختلفة في العديد من مناطق ومحافظات المملكة.

القرض المدعوم لتقديم الدعم وشراء الوحدات السكنية :

ويهدف القروض المدعومة الذي يسعى البرنامج إليها هو تمكين كافة الأسر السعودية المستحقة من تملك المسكن الأول، ويتم الحصول على الدعم لشراء الوحدة السكنية المقترحة من قبل البرنامج من خلال مشاريع البرنامج تحت الإنشاء، مما يعطي الأسر حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجاتهم ورغباتهم، ويوفّر “تطبيق سكني” من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والتصاميم الهندسية المختلفة والتي تلبي جميع خيارات واذواق راغبي الفلل والوحدات السكنية ، وكذلك يقدم سكني العديد من الخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 98 مشروعاً توفّر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر 180,537 أرض سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين