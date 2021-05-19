موعد الفحص الدوري للسيارات في السعودية للمركبات لكل مناطق المملكة، وذلك بعد أن حددت الإدارة العامة للمرور مواعيد الفحص الدوري في كافة مناطق المملكة، بشرط ان يتأكد صاحب السيارة أن مركبته تنطبق عليها شروط تجاوز عملية الفحص بدون أي وجود ملاحظات فنية قد تعوق هذا الفحص، ويتجه كل صاحب مركبة إلى محطة الفحص المناسبة، ما زاد من التساؤلات حول مواعيد الفحص الفني في محطات السعودية المختلفة، ونوضح خلال السطور التالية موعد الفحص الدوري للسيارات في السعودية وخطوات حجز موعد إلكترونيًا وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني .

موعد الفحص الدوري للسيارات في السعودية

قامت إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية بتجديد التذكير بمواعيد إجراء الفحص الدوري للمركبات في كافة مناطق المملكة، عبر الحساب الرسمي للإدارة على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت المواعيد على النحو التالي :

دوام محطة منطقة عرعر من الساعة 7 صباحًا وحتى 4 عصرًا – من الأحد إلى الخميس .

دوام محطة منطقة بيشة من الساعة 7 صباحًا وحتى 4 عصرًا – من الأحد إلى الخميس .

دوام محطة منطقة الخرج من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءًا – من الأحد إلى الخميس .

دوام محطة منطقة حائل من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءًا – من الأحد إلى الخميس .

دوام محطة منطقة أبها من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءًا – من الأحد إلى الخميس .

دوام محطة منطقة جازان من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءًا – من الأحد إلى الخميس .

دوام محطة الرس من الساعة 7 صباحًا وحتى 4 عصرًا – من الأحد إلى الخميس .

دوام محطة منطقة القريات من الساعة 7 صباحًا وحتى 4 عصرًا – من الأحد إلى الخميس .

دوام منطقة حفر الباطن من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءًا – من الأحد إلى الخميس .

دوام محطة منطقة الدمام من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءًا – من الأحد إلى الخميس .

دوام محطة الباحة من الساعة 7 صباحًا وحتى 4 عصرًا – من الأحد إلى الخميس .

دوام محطة منطقة الجوف من الساعة 7 صباحًا وحتى 4 عصرًا – من الأحد إلى الخميس .



شروط الفحص الدوري للسيارات في السعودية

أعلنت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية، الشروط الواجب توافرها لاتمام الفحص الدوري للسيارات، والتي يجب توافرها حتى يتسنى لصاحب المركبة الحصول على رخصة سير تفيد صلاحية المركبة فنيًا، وتتمثل شروط الفحص الفني في الآتي :

إتمام عملية الفحص الدوري في حال تم بيع السيارة .

إجراء عملية الفحص في حال تعرضت المركبة لأي عطل .

إجراء عملية الفحص في حال تم إجراء أي عملية صيانة في الهيكل أو المحرك .

يجب أن تكون السيارة خالية من أي أعطال .

اتمام عملية الفحص الدوري كل 6 أشهر .

خطوات حجز موعد الفحص الدوري للسيارات في السعودية

أتاحت إدارة المرور بالسعودية خدمة حجز موعد الفحص الدوري، تجنبًا للازدحام وتسهيلًا على المراجعين، ولإتمام حجز موعد يجب اتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية .

الضغط على خيار المواعيد .

اختيار الخدمة المناسبة من قطاع المرور .

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة من قبل المنصة .

التحول لمنصة المواعيد في قطاع الوزارة .

أضافة الفئة المطلوبة .

الضغط على خيار طالب الخدمة.

اختيار نوع المعاملة المطلوبة .

إختيار المحافظة .

الضغط على مكان موقع الطلب .

أضافة البيانات البيانات الشخصية التالية : الاسم. رقم الهوية. البريد الإلكتروني.

الضغط على خيار التاريخ والوقت المناسب.

الضغط على حجز وعد .

الأوراق المطلوبة للفحص الدوري للمركبة

يجب استيفاء بعض المستندات والأوراق للبدء في إجراءات الفحص الدوري للمركبة في السعودية، والمستندات المطلوبة هي :

صورتين طبق الأصل من إستمارة الفحص .