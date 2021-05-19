حماس: لا اتفاق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل

نفت حماس تقارير تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن موافقة الحركة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بدءا من يوم الخميس.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية "ليس صحيحا".

وأضاف: "لم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار"، لكنه أكد أن "الجهود والاتصالات من الوسطاء جادة ومتواصلة، ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت الثلاثاء، أن مصر قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بدءا من الساعة السادسة من صباح الخميس، في مسعى لوقف التصعيد الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا.

ويأتي الحديث عن المبادرة المصرية فيما قالت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، إن زعماء فرنسا ومصر والأردن اتفقوا على تدشين مبادرة إنسانية في غزة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الوضع الحالي في قطاع غزة "يحتاج بصفة عاجلة جدا وبمنتهى الوضوح أن يعود الهدوء ووقف العنف والأعمال القتالية".

ويتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي على غزة الذي أودى بحياة 218 شخصا في القطاع، من بينهم 63 طفلا، منذ بداية الحملة قبل نحو 10 أيام.

وفي المقابل، تستمر الفصائل الفلسطينية في إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، مما أدى حتى الآن إلى مقتل 11 إسرائيليا وفق المتحدث باسم الجيش.