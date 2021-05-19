دفعة صواريخ جديدة من غزة تستهدف قواعد جوية إسرائيلية

أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ من داخل قطاع غزة مستهدفة 6 قواعد جوية في إسرائيل، ليل الثلاثاء، وفقا لما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وأوضحت مصادرنا أن قواعد "حتسور"، و"حتسريم"، و"نيفاتيم"، و"تل نوف"، و"بلماخيم"، و"رامون" الجوية الإسرائيلية، استهدفتها حركة حماس بالصواريخ.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صافرات الأنذار دوت في أسدود وعسقلان ومستوطنات قرب غزة، بعد إطلاق "رشقات مكثفة" من الصواريخ من داخل القطاع.

وتأتي الهجمات الجديدة من غزة بعد غارات إسرائيلية استهدفت مدينة رفح جنوبي القطاع، وأدت إلى مقتل سيدة وإصابة 7 معظمهم أطفال.

وكانت حماس نفت ما تناقلته تقارير صحفية عن اتفاق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بدءا من الخميس.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق: "ليس صحيحا ما تتناقله بعض وسائل إعلام إسرائيل من أن حماس وافقت على وقف إطلاق النار".

وأضاف: "لم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار"، لكنه أكد أن "الجهود والاتصالات من الوسطاء جادة ومتواصلة، ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة".