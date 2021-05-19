شحن باقة مفوتر من stc واحصل علي جهاز ذكي من اس تي سي

شحن باقة مفوتر من stc، قد أعلنت شركة الاتصالات السعودية للجوالات stc اس تي سي أنها تمنح لعملائها الجدد والقدامي عروض خيالية لشحن الباقات وعمل باقات أضافية وباقات الأنترنت والاتصالات وقامت الشركة بالإعلان عن اقوي عرض لها هو الشحن مقابل جهاز ذكي من الشركة.

الباقة التي تتيح لك الاستخدام والحصول علي جهاز ذكي هي باقة مفوتر 5 وهي أن يشتري العميل بطاقة ويتم تفعيلها أو يمكن أن ينقل بطاقته علي مفوتر 5 ويتم التفعيل دون أي مشاكل.

قامت شركة اس تي سي وهي من أقوي الشركات الاتصالات في السعودية علي الإطلاق مثل شركات زين قامت من قبل بمساعدة الطلاب في الباقة التعليمية المجانية من stc وعرضت إنترنت بلا حدود أثناء التعليم عن بعد في ظل جائحة كرونا.

كما أنها أيضا قامت الشركة أعلنت عن عروض تقسيط مديونية stc وعرض المديونية وتقسيمها لأقساط بسيطة علي عملاء الشركة.

يستخدم بها إنترنت data أو أنترنت الموبايل بأنترنت بلا حدود يوميا بسياسة الاستخدام العادل التي تطبق علي جميع الشركات وهي سياسة تكون بحد أدني 10 جيجا بايت يومياً وتكون السرعة متاحة عند الاستهلاك أكثر من المعدل الطبيعي إلى 512. يستخدم العميل من باقة مفوتر 5 200 دقيقة دولية وله الحق في استخدام الرسائل والمكالمات بلا حدود لجميع الشركات. يمكن أن تستخدم البطاقة في باقة مفوتر خمسة سياسة التجوال المجاني في دول الانبعاث. يمكن استخدام 5 أرقام وتسمي بأرقام العائلة لها خصم حتي 10% علي باقة مفوتر 5 من stc. عند شحن باقة مفوتر من stc تمكنك من الخصم عند شراء الأجهزة الكهربائية. يمكنك الحصول علي جهاز ذكي حتي 4800 ريال حتي 24 شهراً. رقم مميز يمكنك الحصول عليه من باقة مفوتر وأيضا عند شحن باقة مفوتر من stc في الشهر الثاني لك الحق في تميز ذهبي.

تكلفة الاشتراك في المرة الأول لشهر الأول تكون 800 ريال.

طريقة الاشتراك من خلال الإرسال 900 إلى رقم 4095.

من خلال تطبيق my stc.

من موقع خدماتي.

أو من خلال أحد فروع stc.

أو الاتصال علي 900.

طريقة شحن شحن باقة مفوتر من stc والحصول علي جهاز ذكيمميزات باقة مفوتر 5 من اس تي سيما هي طريقة الاشتراك في باقة مفوتر من اس تي سي

وسيتم الرد عليك من خلال خدمة العملاء الموجودة والتي تتيح لك شحن باقة مفوتر من stc.