برنامج التقسيط من stc قيمة الاقساط الشهرية

برنامج التقسيط من stc هو أحد أهم الخدمات المقدمة من الشركة للعملاء والتي من خلالها يستطيع العملاء الحصول على الجوالات بصورة سريعة ودون الحاجة إلى سداد قيمة الجهاز كاش، وللحصول على تقسيط جوالات من Stc يجب على العميل معرفة شروط أقساط جوالات ايفون STC التي وضعتها الشركة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على برنامج التقسيط من الاتصالات.

برنامج التقسيط من stc

تقدم الشركة برنامج التقسيط من stc لجميع الفئات المستخدمة لباقات مفوتر بالإضافة إلى عملاء قطاف وقد تم توفير أكثر من برنامج من برامج التقسيط لتناسب احتياجات جميع الأفراد وتتلخص برامج التقسيط فيما يلي:

برنامج 25

وفيه يكون قيمة الدفعة الشهرية المسددة مبلغ 28.75 شاملة الضريبة ويكون للعميل حرية الاختيار في التقسيط ما بين 12،18،24 شهرًا، كما يمنح العميل تغطية مالية للجهاز بقيمة 345 ريال سعودي للتقسيط لمدة عام، ومبلغ 517.5 ريال سعودي للعام ونصف، و 690 ريال سعودي في حالة التقسيط لمدة سنتين.

برنامج 50

يتم سداد القسط الشهري بقيمة 57.5 ريال سعودي وللعميل حركة اختيار فترة العقد ما بين 12،18،24 شهرًا ويتم تغطية العميل ماليًا بمبلغ 690 ريال سعودي في حالة التقسيط لمدة عام، و 1035 ريال سعودي في حالة التقسيط لمدة عام ونصف، و 1380 في حالة التقسيط لمدة عامين.

برنامج 75

يقوم العميل بسداد القسط الشهري بمبلغ 86.25 ريال سعودي ويمكن التقسيط حتى عامان ويحصل العميل على تغطية مالية بقيمة 1035 ريال سعودي في حالة التقسيط لمدة عام، و 1552.5 في حالة التقسيط لمدة عام ونصف، و 2070 في حالة التقسيط لمدة عامين.

برنامج 100

يتم من خلال هذا البرنامج دفع مبلغ 115 ريال شهريًا ولمدة 24،18،12 شهرًا وفق اختيار العميل، وتقوم الشركة بتغطية مبلغ وقدره 1380 ريال في حالة التقسيط لمدة 12 شهرًا، ومبلغ 2070 ريال في حال التقسيط لمدة عام ونصف، ومبلغ 2760 في حالة التقسيط لمدة عامين.

بالإضافة إلى برامج 125، 150، 200، 250 والتي تغطي العميل ماليًا كحد أقصي بمبالغ مختلفة تناسب جميع العملاء، وفي حالة عدم تغطية الشركة من خلال البرامج لكامل قيمة الجهاز يتعين على العميل دفع فرق سعر الجهاز كدفعة مقدمة.