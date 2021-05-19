المغرب يستدعى سفيرته فى إسبانيا للتشاور بعد عبور آلاف المهاجرين إلى سبتة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية المغربية الثلاثاء، استدعاء سفيرة المملكة لدى إسبانيا للتشاور، لبحث التطورات الأخيرة بعد الدخول الكثيف والمفاجئ لآلاف المهاجرين إلى سبتة، الجيب الإسبانى على الساحل المغربى، والذى أثار استياء مدريد التى سبق واستدعت سفيرة المغرب لبحث الأحداث التى وصفها رئيس الوزراء الإسبانى "بالأزمة الخطيرة لإسبانيا وأوروبا".





وقالت المتحدثة باسم الوزارة، بحسب "فرانس 24"، إنه تم استدعاء السفيرة للتشاور وهى عائدة فورا إلى المغرب". وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية قد استدعت الثلاثاء السفيرة المغربية فى مدريد للإعراب عن "استياء" السلطات الإسبانية و"رفضها" للتطورات الأخيرة فى سبتة. وذكرت الوزيرة آرانتشا غونزاليس لايا: "لقد ذكرتها بأن مراقبة الحدود كانت ويجب أن تظل مسؤولية مشتركة بين إسبانيا والمغرب".

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