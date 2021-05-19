ضبط تردد قناة ام بي سي 2021 .. عبر النايل سات والعرب سات

تردد قناة ام بي سي 2021 عبر النايل سات والعرب سات، ولا سيما بعد أن زادت عمليات البحث عليها على المحركات المختلفة من راغبي مشاهدتها ومتابعة محتواها، وخاصة أنها تتميز بتقديم محتوى درامي رائع من المسلسلات والأفلام، وبرامج أخرى متميزة منها الاجتماعية والسياسية والطبخ، فضلًا عن برامج الأطفال في القنوات المتخصصة، ويرجع ملكية القناة إلى مركز تليفزيون الشرق الأوسط، لصاحبها رجل الأعمال السعودي وليد إبراهيم، ولديها العديد من القنوات المنوعة منها الترفيهي وغير الترفيهي، ويوجد مقرها الرئيسي الحالي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وتم تأسيسها في 18 سبتمبر 1991م بالمملكة المتحدة، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة ام بي سي وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني .

تردد قناة ام بي سي 2021

تعد قناة أم بي سي من أولى القنوات المفتوحة بدون مقابل يمتلكها القطاع الخاص، ويتم بث محتواها على مدار الساعة، وكانت أول قناة يتم بثها من مجموعة MBC أو مركز تليفزيون الشرق الأوسط في أوائل التسعينات هي قناة MBC 1، ومحتواها منوع فتقدم البرامج الإجتماعية والإخبارية والمسلسلات وأخبار رياضية وبرامج ترفيهية، ويمكن ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية لمشاهدة

قنوات أم بي سي على الأقمار الصناعية المختلفة :

تردد قناة ام بي سي MBC 1

تعني هذه القناة بتقديم عدد من المسلسلات العربية المميزة، وكذلك مجموعة من البرامج منها الاجتماعية والسياسية والدينية، أما عن ترددها فهو :

على النايل سات

التردد : 11785

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

على العرب سات

التردد : 11785

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

تردد قناة إم بي سي مصر MBC 2

وهي من أشهر القنوات التي تقدم العديد من المسلسلات والبرامج الحصرية تتميز قناة MBC MASR 2 بتطويرها بشكل مستمر لمواكبة التطور التكنولوجي، للبث بأفضل جودة في الصوت والصورة، وتردد القناة هو :

على النايل سات

التردد: 11470 أو 12015

الاستقطاب : عمودي V

معامل تصحيح الخطأ : 6/5 .

معدل الترميز : 27500 .

على العرب سات

التردد : 16556

الاستقطاب : أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ام بي سي MBC 3

وهي قناة متخصصة في برامج الأطفال وتقديم أشهر الشخصيات الكرتونية التي يحبها العديد من الصغار والكبار مثل مسلسل أبطال النينجا وغيرها من البرامج التي تناسب المشاهدين ما دون الخامسة عشر، وترددها على الأقمار الصناعية كالتالي :

على النايل سات

التردد : 11470

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : رأسي

على العرب سات

التردد : 11270

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : رأسي

تردد قناة ام بي سي MBC 4

هي قناة متخصصة للمسلسلات والأفلام الأجنبية ولا سيما الأمريكية، والتي غالبًا ما يتم ترجمتها باللغة العربية، فضلًا عن أشهر المسلسلات والبرامج الترفيهية الأمريكية والأخبارية والمسابقات، وترددها على الأقمار الصناعية كالتالي :

على النايل سات

تردد القناة: 11938 – 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

على العرب سات

تردد القناة : 11823

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

تردد قناة ام بي سي ماكس MBC MAX

تتميز القناة ببث أحدث الأفلام الأجنبية والأمريكية، بكل أنواعها الرومانسية والدراما والكوميديا، ولا سيما أحدث الأفلام السينمائية على مدار الساعة والتي يتم ترجمتها إلى اللغة العربية، وترددها على الأقمار الصناعية كالتالي :

على النايل سات

التردد : 11560

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

تردد آخر : 11938

الاستقطاب : عمودي

على العرب سات

التردد : 11559

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

تردد قناة ام بي سي اكشن MBC

تقدم القناة محتوى مميز من الأفلام الأجنبية ذات طابع الإثارة والأكشن والمغامرات، فضلًا عن أفلام الرعب، وبسبب تنوع المحتوى الدرامي للقناة والأحداث المشوقة والكثيرة، فقد زاد الاقبال على القناة من ملايين المشاهين في كافة الدول العربية، ويمكن ضبط ترددها كالتالي :

على النايل سات

التردد : 10872

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

على العرب سات

التردد : 11270- 12284

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 5/6

تردد قناة ام بي سي mbc 5

تهتم القناة بالشأن الخليجي على مدار الساعة، كما تقدم الدراما الخليجية على مدار الساعة، وتبث العديد من الأفلام والمسلسلات المتنوعة، ويمكن ضبط ترددها على النحو التالي :

على النايل سات

التردد : 11559

الاستقطاب : عمودي

الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

على العرب سات

التردد : 12284.

الاستقطاب : رأسي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 .

تردد قناة ام بي سي دراما

وهي قناة متميزة بتقديم الدراما والمسلسلات العربية والتركية والأجنبية والكورية والهندية، وهي من القنوات المحبوبة لدي المشاهدين في مختلف البلدان العربيةن ويمكن ضبط ترددها كالتالي :

على النايل سات

التردد : 11559

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ للقناة : 5/6

على العرب سات