المستفيد من المساعدة المقطوعة وصرف المساعدة المقطوعة 1442

المستفيد من المساعدة المقطوعة بعد رفع الدعم على العديد من السلع وبالتالي يصحبها غلاء الأسعار وارتفاع مستوي المعيشة، أطلقت المملكة العربية السعودية عدد من البرامج والتطبيقات التي تهدف إلي مساعدة المواطن السعودي والعمل على تحسين مستواه المادي للقدرة علي مواكبة الحياة ومعاصرة المجتمع، ومن أهم هذه البرامج المساعدة المقطوعة، وهي دفعات نقدية تقدمها المملكة لمن تنطبق عليهم الشروط المحددة ليصبح المستفيد من المساعدة المقطوعة في مستوي مادي أفضل، وتوفر لهم طرق ألكترونية لتسير التقديم في برنامج المساعدات المقطوعة، وعبر هذا الموقع يتم تحديد موعد صرف كل دفعة من الدفعات النقدية.

شروط المستفيد من المساعدة المقطوعة

تشترط الحكومة السعودية بعض القوانين لتوفير الدفعات النقدية من منظومة المساعدة المقطوعة وبرنامج الضمان الاجتماعي للمستفيد منها بالفعل لتكون عون له للتغلب علي مصاعب الحياة وشراء المستلزمات العائلية خاصة لمحدودي الدخل ومن هذه الشروط:

أن يكون المستفيد من النساء المطلقة.

أن يكون المستفيد من الأرامل.

أن يكون المستفيد من الأيتام.

أن يكون المستفيد من الأسر دون عائل لها.

أن يكون المستفيد عاجز بصورة مؤقتة أو دائمة.

أن يكون المستفيد الأسر ذات العائل المسجون.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

يتساءل جميع المستحقين لصرف دفعات الضمان الاجتماعي عن موعد صرف الدفعات 144، ولكنه حتى تاريخنا هذا لم يتم الإعلان عن موعد نزول المساعدة المقطوعة 2021 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي السعودية التي سعت وراء تفعيل هذا البرنامج لمشاركة المواطنين السعوديين وسد أحتياجتهم ورفع مستواهم المادي، وتشمل هذه الدفعات المواطنين المشمولين ضمن معاش الضمان الاجتماعي وأيضا غير المشمولين من معاش الضمان الاجتماعي ويرجع ذلك وفقا للشروط المذكورة.

الاستعلام عن موعد المساعدات المقطوعة 1442 برقم الطلب

بعد الانتهاء من تقديم طلب الالتحاق بالمساعدة المقطوعة يحصل المتقدم على رقم طلب خاص به لايتكررمن متقدم لأخر، ويتمكن من خلال هذا الرقم الاستعلام عن موعد نزول الدفعة بأتباع الخطوات التالية: