مراجعة هاتف شاومي Redmi Note 10 pro | أهم المواصفات والسعر

إستمراراً لسلسة النجاح الذي حققته شركة شاومي أطلقت الشركة هاتف Redmi Note 10 pro والذي يعد من أقوي هواتف الشركة في عائلة Note ، فيأتي الهاتف بالعديد من المواصفات والمميزات الرائعة مقابل سعر رخيص نسبياً ينافس العديد من الشركات الأخري في نفس فئته السعرية. مواصفات هاتف Redmi Note 10 pro: ‌يزن الهاتف 193 جراماً.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة شاومي الخاصة MIUI 12.‌

يدعم الهاتف خاصية NFC ، مع وجود مستشعر IR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية.‌‌

الهاتف يأتي بمقاومة الغبار والماء بمعيار IP53.

خامات الهاتف من الزجاج مع إطار من البلاستيك.‌

يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G ، مع إمكانية إضافة كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.‌

ظهر الهاتف محمي بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

شاشة الهاتف 6.67 إنش من نوع Amoled بجودة FHD+ ودقة 1080×2400 بكسل بكثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش ، مع وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

تحتل الشاشة نسبة 85.6% من جسم الهاتف مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوى أكبر علي الشاشة والاستمتاع بلعب الألعاب أو مشاهدة الفيديوهات ، تدعم الشاشة HDR10 مع تردد عالي يصل إلى 120 هيرتز.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm snapdragon 732G بدقة تصنيع 8 نانو متر ، النواتين الأقوي من نوع Kryo 470 Gold بتردد يصل إلى 2.3 جيجا هرتز ، مع وجود معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 618.‌

يتوفر الهاتف بثلاث إصدارات لسعة التخزين : 64 جيجا مع 6 جيجا رام ، 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، وأخيراً 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، ذاكرة التخزين من نوع UFS 2.2.‌

كاميرا السيلفي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تدعم تصوير Panorama ، كما يمكن تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بدقة 720 بمعدل التقاط 120 إطار لكل ثانية.‌

الكاميرا الخلفية رباعية : الأولي والأساسية بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 تدعم التركيز التلقائي Dual pixel PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، الثالثة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 ودقة 5 ميجا بكسل ، الرابعة والأخيرة خاصة بالتصوير البورترية والعزل وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 ودقة 2 ميجا بكسل.‌

تدعم الكاميرات HDR وتصوير Panorama مع وجود فلاش LED ، كما يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو التصوير بجودة FHD ودقة 1080 بمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

سماعات الهاتف ستيريو تعطي تجربة صوتية ممتازة ، مع وجود مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور.‌

بطارية الهاتف 5020 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع lithium polymer تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات عن طريق مدخل شحن من نوع USB Type-C 2.0 يدعم خاصية OTG ، يمكن شحن الهاتف بنسبة 59% في زمن 30 دقيقة فقط.‌

يتوفر الهاتف بثلاث إختيارات للألوان : البرونزي ، الأزرق والرمادي. سعر الهاتف: 280$ لنسخة 64 جيجا مع 6 جيجا رام ، أي ما يساوي 4400 جنية مصري.

312$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أي ما يساوي 4900 جنية مصري.

331$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أي ما يساوي 5200 جنية مصري. مواصفات هاتف Redmi Note 10 pro:سعر الهاتف: الوسوم

إستمراراً لسلسة النجاح الذي حققته شركة شاومي أطلقت الشركة هاتف Redmi Note 10 pro والذي يعد من أقوي هواتف الشركة في عائلة Note ، فيأتي الهاتف بالعديد من المواصفات والمميزات الرائعة مقابل سعر رخيص نسبياً ينافس العديد من الشركات الأخري في نفس فئته السعرية. مواصفات هاتف Redmi Note 10 pro: ‌يزن الهاتف 193 جراماً.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة شاومي الخاصة MIUI 12.‌

يدعم الهاتف خاصية NFC ، مع وجود مستشعر IR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية.‌‌

الهاتف يأتي بمقاومة الغبار والماء بمعيار IP53.

خامات الهاتف من الزجاج مع إطار من البلاستيك.‌

يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G ، مع إمكانية إضافة كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.‌

ظهر الهاتف محمي بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

شاشة الهاتف 6.67 إنش من نوع Amoled بجودة FHD+ ودقة 1080×2400 بكسل بكثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش ، مع وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

تحتل الشاشة نسبة 85.6% من جسم الهاتف مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوى أكبر علي الشاشة والاستمتاع بلعب الألعاب أو مشاهدة الفيديوهات ، تدعم الشاشة HDR10 مع تردد عالي يصل إلى 120 هيرتز.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm snapdragon 732G بدقة تصنيع 8 نانو متر ، النواتين الأقوي من نوع Kryo 470 Gold بتردد يصل إلى 2.3 جيجا هرتز ، مع وجود معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 618.‌

يتوفر الهاتف بثلاث إصدارات لسعة التخزين : 64 جيجا مع 6 جيجا رام ، 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، وأخيراً 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، ذاكرة التخزين من نوع UFS 2.2.‌

كاميرا السيلفي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تدعم تصوير Panorama ، كما يمكن تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بدقة 720 بمعدل التقاط 120 إطار لكل ثانية.‌

الكاميرا الخلفية رباعية : الأولي والأساسية بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 تدعم التركيز التلقائي Dual pixel PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، الثالثة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 ودقة 5 ميجا بكسل ، الرابعة والأخيرة خاصة بالتصوير البورترية والعزل وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 ودقة 2 ميجا بكسل.‌

تدعم الكاميرات HDR وتصوير Panorama مع وجود فلاش LED ، كما يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو التصوير بجودة FHD ودقة 1080 بمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

سماعات الهاتف ستيريو تعطي تجربة صوتية ممتازة ، مع وجود مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور.‌

بطارية الهاتف 5020 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع lithium polymer تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات عن طريق مدخل شحن من نوع USB Type-C 2.0 يدعم خاصية OTG ، يمكن شحن الهاتف بنسبة 59% في زمن 30 دقيقة فقط.‌

يتوفر الهاتف بثلاث إختيارات للألوان : البرونزي ، الأزرق والرمادي. سعر الهاتف: 280$ لنسخة 64 جيجا مع 6 جيجا رام ، أي ما يساوي 4400 جنية مصري.

312$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أي ما يساوي 4900 جنية مصري.

331$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أي ما يساوي 5200 جنية مصري. مواصفات هاتف Redmi Note 10 pro:سعر الهاتف:

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