رابط وتعليمات التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، أعلنت لجنة القبول والتسجيل بالكلية وزارة الحرس الوطني السعودي عن بدء تلقي طلبات الطلاب من حملة شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية) والجامعيين للتقديم بالكلية للعام الدراسي 1443، على أنه يستلزم أن يتوافر في الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية الشروط التي أقرتها لجنة القبول والتسجيل، على أن يتمتع الطالب الملتحق بالكلية بالعديد من الامتيازات نظير الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية.

رابط وتعليمات التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية للثانوية والجامعيين

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين يمكن معرفتها عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للكلية، حيث أن هناك مجموعة من الشروط الخاصة بكل فئة من الفئات المطلوبة للالتحاق بالكلية سواء من حملة شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية) أو كان من حملة المؤهلات الجامعية وهناك مجموعة من الشروط المشتركة ، كذلك فإن هناك تعليمات يجب على الطلاب الذين يقومون بعملية التسجيل اتباعها حتى تكون عملية التسجيل بالكلية صحيحاً وهذه التعليمات هي:-

* يقوم المتقدم من حملة الشهادة الجامعية أو الثانوية العامة (علوم طبيعية) بقراءة شروط القبول بعناية قبل البدء في عملية التسجيل.

* يجب التأكد من تفعيل حساب ابشر لكي يمكن للمتقدم الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

* يجب استخدام متصفح أنترنت اكسبلورر 8 فأعلي.

* يفضل استخدام جهاز حاسب مكتبي أثناء عملية التسجيل.

* يجب الأخذ في الاعتبار أن عملية التسجيل مدتها لن تزيد عن 60 دقيقة.

* يتم رفع الصور وتكون بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الصورة الواحدة 800 كيلو بايت وذلك باستخدام الماسح الضوئي والصورة المطلوبة هي الشهادة الجامعية لحملة المؤهلات الجامعية أو للشهادة الثانوية لحملة الثانوية (علوم طبيعية).

* صورة شخصية ملونة بالزي الوطني وتكون ذات خلفية بيضاء ذات مقاس 3× 4.

* يمكن معرفة باقي تعليمات التسجيل عبر زيارة موقع لجنة القبول والتسجيل بالكلية.

رابط التقديم:-

يتم تسجيل البيانات عبر رابط التسجيل التابع للجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية وذلك في القترة من يوم الأربعاء الموافق 7/10/1442 الساعة العاشرة صباحاً وحتي يوم الأحد الموافق 11/10/1442 الساعة الحادية عشر صباحاً لحملة الشهادة الجامعية، وفي الفترة من يوم الثلاثاء 20/10/1442 الساعة العاشرة صباحاً إلى يوم الأحد 25/10/1442 الساعة الحادية عشرة صباحاً لحملة الشهادة الثانوية.

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