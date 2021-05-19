فرنسا : نتوقع قرارا حاسما من مجلس الأمن بشأن الأحداث فى غزة

جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر إن ذلك كان خلال الاجتماع المغلق لـ مجلس الأمن الدولى أمس الثلاثاء، بشأن مستجدات الأوضاع فى الشرق الأوسط. ولم تبدِ البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة أى تعليق بشكل رسمى على تلك المعلومات. وفى السياق ذاته، كان قد أكد مندوب الصين أن مجلس الأمن، فشل فى التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع فى قطاع غزة، خلال جلسة المشاورات فى هذا الصدد.

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