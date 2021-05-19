فيديو وصور - تاوكتاى يعمق جراح الهند .. مصرع 33 شخصا واقتلاع مئات الأشجار

جدة - نرمين السيد - وانقطعت الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص بعدما ضرب الإعصار تاوكتاى سواحل ولاية غوغارات غرب الهند مساء أمس الأول الإثنين، مخلفا دمارا كبيرا فى الأشخاص والمنازل.

وعلى صعيد متصل، ضربت رياح بسرعة 130 كيلومترا بالساعة الواجهات البحرية واقتلعت آلاف الأشجار وأعمدة الكهرباء، وقطعت الطرق المؤدية إلى مناطق متضررة.

فيما اجتاحت أمواج بلغ ارتفاعها 8 أمتار سفينة دعم تخدم منصات النفط قبالة سواحل بومباى ما أدى إلى غرقها.

وأعلنت البحرية الهندية أن 93 شخصا من بين 273 كانوا على متنها، باتوا فى عداد المفقودين.

بينما أكدت وزارة الدفاع إنقاذ 177 شخصا من السفينة، مشيرة إلى أن سفنا حربية تحاول إنقاذ باقى أفراد الطاقم فى ظروف بالغة الصعوبة فى البحر.