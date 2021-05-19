مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين جراء واقعة إطلاق نار جديدة فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر موقع "روسيا اليوم"، قالت شرطة دائرة أولكيند، فى بيان لها: "تم فى الساعة 00:19 من يوم 18 مايو إطلاق نار فى طريق سيارات، وأصاب عدد كبير من الرصاص حافلة ركاب كبيرة ما أسفر عن جرح عدة أشخاص بدرجات مختلفة، وتوفى اثنان من المصابين متأثرين بجروحهما".

وأوضحت الشرطة، أن الحافلة تعرضت لإطلاق نار على يد شخصين مجهولين من داخل سيارتهما، وتم استهدافها بحوالى 70 طلقة نارية، مؤكدة أن الحادث كان هجوما مخططا له.

وذكرت مصادر طبية، أن القتيلين هما امرأتان شابتان، مضيفة أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة 5 نساء أخريات.