جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر موقع "روسيا اليوم"، قالت شرطة دائرة أولكيند، فى بيان لها: "تم فى الساعة 00:19 من يوم 18 مايو إطلاق نار فى طريق سيارات، وأصاب عدد كبير من الرصاص حافلة ركاب كبيرة ما أسفر عن جرح عدة أشخاص بدرجات مختلفة، وتوفى اثنان من المصابين متأثرين بجروحهما".
وأوضحت الشرطة، أن الحافلة تعرضت لإطلاق نار على يد شخصين مجهولين من داخل سيارتهما، وتم استهدافها بحوالى 70 طلقة نارية، مؤكدة أن الحادث كان هجوما مخططا له.
وذكرت مصادر طبية، أن القتيلين هما امرأتان شابتان، مضيفة أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة 5 نساء أخريات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين جراء واقعة إطلاق نار جديدة فى كاليفورنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.