عبر تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2021 تابع الدوري السعودي بالأسبوع الثامن والعشرون

أصبح تردد قناة السعودية الرياضية يفرض نفسه على الساحة بقوة، بعد أن نال استحسان محبي ومتابعي مباريات كرة القدم السعودية، فيعتبر هذا التردد ملاذ الكثيرين من عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، نظراً لتقديم محتواه مجاناً وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة، وتنافس مثيلاتها من القنوات الرياضية العربية، لذلك نسعى دائماً من خلال موقعنا ثقفني لتقديم أهم الترددات وأشهرها بحثاً، للتمكن من ضبطها والتمتع بمتابعة البرامج المقدمة على شاشتها، ومتابعة مباريات كرة القدم عشق الملايين حول العالم، فكان اختيارنا اليوم لقناة السعودية الرياضية وترددها على القمر الصناعي النايل سات. تردد قناة السعودية الرياضية على النايل سات التردد 12149 الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 البروتوكول الخاص بعودة الجماهير للملاعب تحديد نسبى 40% من القدرة الاستيعابية للملاعب لحضور الجماهير للمباريات.

من أكمل الحصول على الجرعتين المخصصتين للتحصين من فيروس كورونا “محصن”.

من حصل على جرعة واحدة من تحصين كورونا “محصن جرعة أولي”.

من أصيب بالفيروس وتعافي منه “محصن متعافي”.

من تزيد أعمارهم 7 سنوات وتقل عن 18 سنة وتكون حالة توكلنا غير مصاب أو غير مخالط. مباريات اليوم في الدوري السعودي الممتاز عبر تردد السعودية الرياضية المباراة التوقيت الشباب ضد نادي العين الساعة 6,10 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 7,10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة الباطن ضد الأتفاق الساعة 9,20 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 7,20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة الهلال ضد أهلي جدة الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة البروتوكول الخاص بعودة الجماهير للملاعبمباريات اليوم في الدوري السعودي الممتاز عبر تردد السعودية الرياضيةالقنوات الرياضية السعودية تهتم القنوات الرياضية السعودية بجمهورها باختلاف أعمارهم، ولكن تضع فئة الشباب في مقدمة اهتمامها لترسيخ فكرة المنافسة الرياضية، والمشاركة في مختلف الرياضات والألعاب التي تبني الجسم، فقد بدأت قناة السعودية الرياضية بث برامجها في 16 رجب عام 1423 هجرياً، تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، وعملت إدارة القنوات على التطوير والتحديث المستمر حتي وصلت للوضع الحالي، من الرقي والمنافسة على الجودة في نقل أهم الأحداث الرياضية السعودية والعربية والعالمية. أهم البرامج على قناة السعودية الرياضية خارج الصندوق.

الملعب بلس.

بارا شوت الملعب.

برنامج صحف.

الملعب أستار.

حديث الألعاب. ترتيب جدول الدوري السعودي # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 27 15 7 5 3 24:51 27 52 2 الشباب 27 14 6 7 3 41:55 14 48 3 التعاون 28 13 8 7 2 27:42 15 47 4 الاتحاد 27 12 11 4 3 27:40 13 47 5 النصر 27 12 6 9 3 36:48 12 42 6 الإتفاق 27 12 5 10 3 43:43 0 41 7 الفتح 28 11 5 12 2 53:50 -3 38 8 الأهلي 27 11 5 11 3 48:41 -7 38 9 الفيصلي 28 9 9 10 2 39:39 0 36 10 الرائد 27 10 5 12 3 39:40 1 35 11 القادسية 28 8 10 10 2 43:40 -3 34 12 أبها 27 10 4 13 3 46:39 -7 34 13 الباطن 27 7 9 11 3 48:36 -12 30 14 الوحدة 27 9 3 15 3 55:38 -17 30 15 ضمك 27 7 8 12 3 47:38 -9 29 16 العين 27 5 5 17 3 54:30 -24 20 الدوري السعودي. كأس السوبر السعودي. كأس خادم الحرمين الشريفين. دوري الدرجة الأولي السعودي. كأس العرب للأندية الأبطال. كأس السوبر الإسباني. كأس ملك إسبانيا. كأس السوبر الإيطالي. سباقات الخيل المحلية والعالمية. سباقات الهجن الدولية. مسابقات الألعاب الإلكترونية. أهم البرامج على قناة السعودية الرياضيةترتيب جدول الدوري السعوديالبطولات التي تنقلها القنوات الرياضية السعودية تردد قناة السعودية الرياضية على النايل سات الوسوم

أصبح تردد قناة السعودية الرياضية يفرض نفسه على الساحة بقوة، بعد أن نال استحسان محبي ومتابعي مباريات كرة القدم السعودية، فيعتبر هذا التردد ملاذ الكثيرين من عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، نظراً لتقديم محتواه مجاناً وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة، وتنافس مثيلاتها من القنوات الرياضية العربية، لذلك نسعى دائماً من خلال موقعنا ثقفني لتقديم أهم الترددات وأشهرها بحثاً، للتمكن من ضبطها والتمتع بمتابعة البرامج المقدمة على شاشتها، ومتابعة مباريات كرة القدم عشق الملايين حول العالم، فكان اختيارنا اليوم لقناة السعودية الرياضية وترددها على القمر الصناعي النايل سات. تردد قناة السعودية الرياضية على النايل سات التردد 12149 الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 البروتوكول الخاص بعودة الجماهير للملاعب تحديد نسبى 40% من القدرة الاستيعابية للملاعب لحضور الجماهير للمباريات.

من أكمل الحصول على الجرعتين المخصصتين للتحصين من فيروس كورونا “محصن”.

من حصل على جرعة واحدة من تحصين كورونا “محصن جرعة أولي”.

من أصيب بالفيروس وتعافي منه “محصن متعافي”.

من تزيد أعمارهم 7 سنوات وتقل عن 18 سنة وتكون حالة توكلنا غير مصاب أو غير مخالط. مباريات اليوم في الدوري السعودي الممتاز عبر تردد السعودية الرياضية المباراة التوقيت الشباب ضد نادي العين الساعة 6,10 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 7,10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة الباطن ضد الأتفاق الساعة 9,20 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 7,20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة الهلال ضد أهلي جدة الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة البروتوكول الخاص بعودة الجماهير للملاعبمباريات اليوم في الدوري السعودي الممتاز عبر تردد السعودية الرياضيةالقنوات الرياضية السعودية تهتم القنوات الرياضية السعودية بجمهورها باختلاف أعمارهم، ولكن تضع فئة الشباب في مقدمة اهتمامها لترسيخ فكرة المنافسة الرياضية، والمشاركة في مختلف الرياضات والألعاب التي تبني الجسم، فقد بدأت قناة السعودية الرياضية بث برامجها في 16 رجب عام 1423 هجرياً، تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، وعملت إدارة القنوات على التطوير والتحديث المستمر حتي وصلت للوضع الحالي، من الرقي والمنافسة على الجودة في نقل أهم الأحداث الرياضية السعودية والعربية والعالمية. أهم البرامج على قناة السعودية الرياضية خارج الصندوق.

الملعب بلس.

بارا شوت الملعب.

برنامج صحف.

الملعب أستار.

حديث الألعاب. ترتيب جدول الدوري السعودي # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 27 15 7 5 3 24:51 27 52 2 الشباب 27 14 6 7 3 41:55 14 48 3 التعاون 28 13 8 7 2 27:42 15 47 4 الاتحاد 27 12 11 4 3 27:40 13 47 5 النصر 27 12 6 9 3 36:48 12 42 6 الإتفاق 27 12 5 10 3 43:43 0 41 7 الفتح 28 11 5 12 2 53:50 -3 38 8 الأهلي 27 11 5 11 3 48:41 -7 38 9 الفيصلي 28 9 9 10 2 39:39 0 36 10 الرائد 27 10 5 12 3 39:40 1 35 11 القادسية 28 8 10 10 2 43:40 -3 34 12 أبها 27 10 4 13 3 46:39 -7 34 13 الباطن 27 7 9 11 3 48:36 -12 30 14 الوحدة 27 9 3 15 3 55:38 -17 30 15 ضمك 27 7 8 12 3 47:38 -9 29 16 العين 27 5 5 17 3 54:30 -24 20 الدوري السعودي. كأس السوبر السعودي. كأس خادم الحرمين الشريفين. دوري الدرجة الأولي السعودي. كأس العرب للأندية الأبطال. كأس السوبر الإسباني. كأس ملك إسبانيا. كأس السوبر الإيطالي. سباقات الخيل المحلية والعالمية. سباقات الهجن الدولية. مسابقات الألعاب الإلكترونية. أهم البرامج على قناة السعودية الرياضيةترتيب جدول الدوري السعوديالبطولات التي تنقلها القنوات الرياضية السعودية تردد قناة السعودية الرياضية على النايل سات

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