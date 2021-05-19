رسوم تجديد الاقامة 1442 في السعودية عبر أبشر جوازات بالخطوات

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رسوم تجديد الاقامة 1442 في السعودية , الإقامة هي الشرط الأساسي التي من خلالها يستطيع الوافد الاستمرار في المكوث بالأراضي السعودية، لأنه في حال عدم تجديدها لا يجد نفسه إلا أمام العقوبة القانونية ثم الترحيل من المملكة، وبالطبع دفع الغرامة المالية قبل الترحيل، لذا يحرص الجميع على معرفة ما هي رسوم تجديد الإقامة في السعودية، والتي يتطلب معها بعض من الشروط حتى يتم تجديدها بكل سهولة، مع العلم أنه قد تختلف رسوم تجديد الإقامة إن كان وافد، أو مرافق، أو عمالة منزلية، أو عمالة داخل شركة، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على رسوم تجديد الإقامة في السعودية، وما هي الشروط التي يجب توافرها عند تجديد الإقامة.رسوم تجديد الاقامة 1442 في السعودية
يمكن تجديد الإقامة بكل سهولة يمكن من خلال الدخول على بوابة أبشر، على أن يتم تسديد كل المستحقات أو أيً من مخالفات التأخير إن وجدت، عبر الدخول على ابشر جوازات.
تفاصيل رسوم تجديد الاقامة 1442
حتى يتجنب الوافدين خطر العقوبة والترحيل، يجب الحرص على تجديد الإقامة في الموعد المحدد لها، بالإضافة إلى إتباع كل القوانين والإجراءات التي يجب إتباعها أثناء التجديد، وهذه هي الرسوم التي أقرتها مصلحة الجوازات السعودية:-
- يتم إضافة تباع من مواليد المملكة بشكل مجاني.
- تأشيرة الخروج النهائي يحصل عليها الوافد مجانًا.
- يتم إصدار تجديد الإقامة للطلبة حاملي التأشيرة الدراسية مجانًا.
- مَد تأشيرة الزيارة بقيمة 100 ريال سعودي.
- إصدار وتجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات بقيمة 300 ريال سعودي.
- إصدار وتجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات بقيمة 600 ريال سعودي
- إصدار تأشيرة خروج وعودة مفردة بقيمة 200 ريال سعودي، سفر مرة واحدة حد أقصى لمدة شهرين، على أن يتم زيادة 100 ريال لكل شهر إضافي.
- تأشيرة مرور عبر الأراضي السعودية بقيمة 300 ريال سعودية
- قيمة تأشيرة الدخول للأراضي السعودية مرة واحدة 2000 ريال سعودي.
- قيمة تأشيرة الدخول المتعدد 3000 ريال لمدة 6 أشهر، و5000 ريال لمدة سنة، و8000 ريال لمدة سنتين.
- إصدار رخصة الإقامة للعمال المنزلية إن كان مزارع أو راعي للأفراد 600 ريال.
- إصدار وتجديد إقامة مرافقين بعد بلوغ السن القانوني 18 عامًا 500 ريال سعودي.
- إصدار وتجديد الإقامة للعمال في الشركات والمؤسسات 650 ريال سعودي.
- إصدار وتجديد الإقامة للمرافق 2000 ريال سعودي.
الوسوم
رسوم تجديد الاقامة 1442 في السعودية , الإقامة هي الشرط الأساسي التي من خلالها يستطيع الوافد الاستمرار في المكوث بالأراضي السعودية، لأنه في حال عدم تجديدها لا يجد نفسه إلا أمام العقوبة القانونية ثم الترحيل من المملكة، وبالطبع دفع الغرامة المالية قبل الترحيل، لذا يحرص الجميع على معرفة ما هي رسوم تجديد الإقامة في السعودية، والتي يتطلب معها بعض من الشروط حتى يتم تجديدها بكل سهولة، مع العلم أنه قد تختلف رسوم تجديد الإقامة إن كان وافد، أو مرافق، أو عمالة منزلية، أو عمالة داخل شركة، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على رسوم تجديد الإقامة في السعودية، وما هي الشروط التي يجب توافرها عند تجديد الإقامة.رسوم تجديد الاقامة 1442 في السعودية
يمكن تجديد الإقامة بكل سهولة يمكن من خلال الدخول على بوابة أبشر، على أن يتم تسديد كل المستحقات أو أيً من مخالفات التأخير إن وجدت، عبر الدخول على ابشر جوازات.
تفاصيل رسوم تجديد الاقامة 1442
حتى يتجنب الوافدين خطر العقوبة والترحيل، يجب الحرص على تجديد الإقامة في الموعد المحدد لها، بالإضافة إلى إتباع كل القوانين والإجراءات التي يجب إتباعها أثناء التجديد، وهذه هي الرسوم التي أقرتها مصلحة الجوازات السعودية:-
- يتم إضافة تباع من مواليد المملكة بشكل مجاني.
- تأشيرة الخروج النهائي يحصل عليها الوافد مجانًا.
- يتم إصدار تجديد الإقامة للطلبة حاملي التأشيرة الدراسية مجانًا.
- مَد تأشيرة الزيارة بقيمة 100 ريال سعودي.
- إصدار وتجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات بقيمة 300 ريال سعودي.
- إصدار وتجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات بقيمة 600 ريال سعودي
- إصدار تأشيرة خروج وعودة مفردة بقيمة 200 ريال سعودي، سفر مرة واحدة حد أقصى لمدة شهرين، على أن يتم زيادة 100 ريال لكل شهر إضافي.
- تأشيرة مرور عبر الأراضي السعودية بقيمة 300 ريال سعودية
- قيمة تأشيرة الدخول للأراضي السعودية مرة واحدة 2000 ريال سعودي.
- قيمة تأشيرة الدخول المتعدد 3000 ريال لمدة 6 أشهر، و5000 ريال لمدة سنة، و8000 ريال لمدة سنتين.
- إصدار رخصة الإقامة للعمال المنزلية إن كان مزارع أو راعي للأفراد 600 ريال.
- إصدار وتجديد إقامة مرافقين بعد بلوغ السن القانوني 18 عامًا 500 ريال سعودي.
- إصدار وتجديد الإقامة للعمال في الشركات والمؤسسات 650 ريال سعودي.
- إصدار وتجديد الإقامة للمرافق 2000 ريال سعودي.
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