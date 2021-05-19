رسوم تجديد الاقامة 1442 في السعودية عبر أبشر جوازات بالخطوات

رسوم تجديد الاقامة 1442 في السعودية , الإقامة هي الشرط الأساسي التي من خلالها يستطيع الوافد الاستمرار في المكوث بالأراضي السعودية، لأنه في حال عدم تجديدها لا يجد نفسه إلا أمام العقوبة القانونية ثم الترحيل من المملكة، وبالطبع دفع الغرامة المالية قبل الترحيل، لذا يحرص الجميع على معرفة ما هي رسوم تجديد الإقامة في السعودية، والتي يتطلب معها بعض من الشروط حتى يتم تجديدها بكل سهولة، مع العلم أنه قد تختلف رسوم تجديد الإقامة إن كان وافد، أو مرافق، أو عمالة منزلية، أو عمالة داخل شركة، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على رسوم تجديد الإقامة في السعودية، وما هي الشروط التي يجب توافرها عند تجديد الإقامة.

رسوم تجديد الاقامة 1442 في السعودية

يمكن تجديد الإقامة بكل سهولة يمكن من خلال الدخول على بوابة أبشر، على أن يتم تسديد كل المستحقات أو أيً من مخالفات التأخير إن وجدت، عبر الدخول على ابشر جوازات.

تفاصيل رسوم تجديد الاقامة 1442

حتى يتجنب الوافدين خطر العقوبة والترحيل، يجب الحرص على تجديد الإقامة في الموعد المحدد لها، بالإضافة إلى إتباع كل القوانين والإجراءات التي يجب إتباعها أثناء التجديد، وهذه هي الرسوم التي أقرتها مصلحة الجوازات السعودية:-