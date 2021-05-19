التردد الخاص بالقنوات المغربية المهمة عبر النايل سات

يفضل كثير من الناس داخل دولة المغرب وخارجها بمتابعة القنوات المغربية، ويبدأون في البحث عن الترددات المختلفة للقنوات المغربية وذلك عبر النايل سات، وأهم ما تقدمه هذه القنوات من برامج مختلفة ومتنوعه، ومن المسلسلات والأفلام المغربية الممتعة، وأيضاً مجموعة من أفضل العروض المغربية الفرنسية المتنوعة والتي ترضي جميع أذواق السكان المقيمين داخل دولة الغرب، وأيضاً خارجها، ونقدم إليك في هذا المقال تردد هذه القنوات المغربية المختلفة عبر النايل سات الخاص بها، مع أفضل ما تقدمه هذه القنوات من العروض المختلفة.

التردد الخاص بالقنوات المغربية عبر النايل سات:-

نقدم إليك تردد القنوات المغربية المتنوعة والمميزة والتي يتم عرضها بكل من اللغات العربية والمغربية والفرنسية وذلك عبر القمر الصناعي النايل سات، حيث يمكنك تثبيتها من خلال جهاز ضبط الاستقبال وتنزيلها علي ريسيفر التلفيزيون الخاص بك، ومتابعتها في الأوقات التي تريد، وإليك تردد هذه القنوات :-

تعتبر هذه القناة من القنوات الرئيسية والمهمة التي يعمل التلفيزيون المغربي علي تقديمها، وتكون هذا القناة خاصة بالشركة الوطنية التابعة للإذاعة والتلفزيون المغربي.

تقوم هذه القناة بعرض الكثير من البرامج السياسية والثقافية المهمة والمتنوعة، والعديد من المسلسلات والافلام الدرامية والاجتماعية والترفيهية المتنوعة التي يفضلها كثير من الناس، وإليك التردد الخاص بها :- التردد 12207، معدل الترميز 27500 ، الاستقطاب عمودي، معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد القناة المغربية الأولي:-

تقوم هذه القناة بتقديم العديد من المسلسلات المتنوعه من مختلف الجنسيات من المسلسلات المغربية، والعربية، والفرنسية، وأيضاً التركية والهندية المتنوعة.

تهتم هذه القناة بعرض البرامج الدينية المميزة، وأيضاً البرامج المتنوعه التي يفضلها كثير من الأطفال ايضاً، حيث تعتبر من القنوات الحكومية داخل دولة المغرب، وإليك التردد الخاص بها:- التردد 12015، معدل الترميز 27500 ، الاستقطاب عمودي ، معامل تصحيح الخطأ 6/5

تعتبر القناة المغربية الثالثة من القنوات الرياضية داخل دولة المغرب، حيث يتم عرض الكثير من كل من المباريات الدورية وأيضاً العالمية المهمة، حيث يمكنك متابعتها بكل سهولة، كما تقدم الكثير من برامج التحليل الرياضية الممتعه.

والتردد الخاص بهذه القناه هو :- التردد 11475، معدل الترميز 27500 ، الاستقطاب عمودي، معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد القناة الثانية المغربية :-تردد القناة المغربية الثالثة – القناة الرياضية – :-

يهتم كثير من الطلاب والطالبات بالبحث عن القنوات التعليمية الخاصة، نظراً لما تقدمه من محتوى علمي بجانب الدراسة، لذلك تعتبر قناة العيون الجهوية، من أفضل القنوات التعليمية التي يتابعها كثير من الطلاب والمعلمين أيضا.

لا تعتمد هذه القناة علي تقديم البرامج التعليمية فقط، بل تقوم بتقديم البرامج الوثائقية والاجتماعية المهمه التي تفيد العديد من الطلاب أيضاً في أمور حياتهم

التردد الخاص بالقناه هو :- التردد 11515 ، معدل الترميز 27500 ، الاستقطاب عمودي ، معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة العيون الجهوية المغربية :-

تعتبر هذه القناة من القنوات التي تهتم بالعروض الموسيقية المتنوعة، وأيضاً كل من الحفلات المميزة التي يتم بثها داخل دولة المغرب، وأيضاً تختص بعرض الأغاني والكليبات المختلفة الجديدة والكلاسيكة.

إليك التردد الخاص بالقناة حيث يمكنك متابعتها :- التردد: 12360، معدل الترميز: 27500 ، الاستقطاب: عمودي ، معامل تصحيح الخطأ: 6/5

قناة تقوم بتقديم العديد من البرامج الاجتماعية المغربية والعربية المتنوعة من كل من البرامج الترفيهية والاقتصادية الخاصة ويمكن لكافة أفراد الأسرة الأطلاع عليها، والاستمتاع بها.

التردد الخاص بالقناه هو:- التردد: 10727، معدل الترميز 27500. الاستقطاب أفقي H، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تعتبر هذه القناة من القنوات الإخبارية المهمة داخل دولة المغرب، حيث تقوم بتقديم كل من البرامج السياسية والاقتصادية المميزة، حيث يتم عرضها باللغة العربية الفصحى لأهميتها.

كما تختص هذه القناة أيضاً بتقديم البرامج المختلفة الخاصة بعروض الصحة والجمال التي تهم المرأه.

إليك التردد الخاص بالقناة:- التردد: 11513، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب أفقي H، معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة شدي المغربية :-التردد الخاص بقناة تيلي ماروك المغربية :-التردد الخاص بقناة ميدي المغربية :-

ونهاية نكون قد قدمنا إليك في هذا المقال أهم الترددات الخاصة ببعض القنوات المغربية المختلفة عبر النايل سات ، حيث يمكنك الاطلاع عليها، وتثبيتها عبر جهاز الاستقبال الخاص بك علي التلفيزيون، وذلك لجميع الأفراد داخل دولة المغرب وخارجها.