اتخذت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، الثلاثاء، عدة قرارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وحظرت اللجنة دخول جميع القادمين بكل المعابر من دولة الهند، سواء مباشرة أو من دول أخرى في حال زاروا الهند خلال الـ14 يوما الماضية.
وتجاوز إجمالي إصابات فيروس كورونا في الهند 25 مليونا، الثلاثاء، وهناك مخاوف من انتشار سلالة جديدة سريعة العدوى اكتشفت لأول مرة هناك.
كما قررت اللجنة تعطيل الدراسة بكافة المدارس والجامعات في السودان لمدة شهر، وإيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة، وفرضت وضع الكمامة في الأسواق وأماكن العمل والمواصلات العامة.
وقررت أيضا تخفيض عدد العاملين بالمؤسسات المختلفة وفقا لتقدير متخذ القرار، مع مراعاة ظروف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحالات الخاصة مثل الحوامل والمرضعات.
وقالت اللجنة إن التوقعات الصحية تشير إلى أن أعداد المصابين قد تتجاوز الـ100 ألف حالة في شهر يونيو المقبل، إذا استمر التهاون بالضوابط الصحية وتطبيق الاحترازات.
وأوضحت أن ذلك "سيترتب عليه المزيد من الوفيات والمزيد من التدهور الكارثي".
وأعلنت اللجنة عن تسجيل أكثر من 34707 حالات إصابة إجمالا حتى 16 من مايو، غير أن مسؤولين يقولون إن العدد الحقيقي أكبر بكثير على الأرجح نظرا لانخفاض معدلات الفحص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان يغلق أبوابه أمام القادمين من الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.