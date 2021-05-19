كورونا يواصل غزو البرازيل .. 75.445 إصابة جديد و2.513 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفادت البيانات الرسمية لوزارة الصحة البرازيلية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19"، إلى 15.73 مليون حالة، فيما وصل إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة 439 ألفًا و50.
كورونا فى البرازيل
وتعد البرازيل ثانى أكبر حصيلة لحالات الوفاة جراء الفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، كما تأتى فى المركز الثالث من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
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