في عمر الخمسين.. العارضة نعومي كامبل تنجب طفلة

أعلنت عارضة الأزياء نعومي كامبل، البالغة من العمر 50 عاما، أمس الثلاثاء، على حسابها على منصة إنستغرام للتواصل الاجتماعي، أنها أصبحت أما لطفلة.

ونشرت عارضة الأزياء على إنستغرام، صورة لها وهي تضع قدمي الطفلة في يدها، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وكتبت كامبل تقول "تم اختياري لأكون اما لنعمة صغيرة جميلة، لذلك يشرفني أن أحظى بهذه الروح اللطيفة في حياتي. لا توجد كلمات تصف الرابطة مدى الحياة التي أشاركها معك الآن يا ملاكي. ليس هناك حب أعظم من ذلك."

وفيما رفض المتحدث باسم نعومي كامبل تقديم مزيد من المعلومات، توالت التهاني من شخصيات أخرى في عالم صناعة الأزياء.

فكتب المصمم مارك جاكوبز "يا إلهي !!!!! اليوم هو اليوم المنشود؟؟ أمر لا يصدق على الإطلاق. كم هي محظوظة وكم أنت محظوظة! ستكونين أما رائعة. تهاني وتبريكاتي".

وكتب رئيس تحرير مجلة "فوغ" البريطانية، إدوارد إنينفول قائلا: "رؤيتكما معًا اسعدتني. سوف تجلبان الكثير من الفرح لبعضكما البعض".

في عام 2017 تحدثت كامبل عن رغبتها في أن تكون أما، وقالت "بطريقة تعتمد على العلم، أعتقد أنني أستطيع فعل ذلك عندما أريد".