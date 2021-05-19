الهند تسجل 267334 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند اليوم، الأربعاء، 267334 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينما قفز عدد الوفيات اليومية بسبب كوفيد-19 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4529 حالة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.5 مليون حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 283248.