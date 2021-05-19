قرض شخصي سريع بدون وظيفة من بنك التنمية الاجتماعية وفتره سداد 5 سنوات

قرض شخصي سريع بدون وظيفة من بنك التنمية الاجتماعية حيث أن يوجد الكثير من المؤسسات والجمعيات والبنوك الخيرية تقدم العديد من القروض للأشخاص بدون وظيفة ولن يملكون دخل شهري ثابت يستطيع القيام بتحويله أو القيام بسداد الأقساط من خلاله، فقد يستطيع المتقدم الحصول على القرض من خلال البطاقة الشخصية دون وضع أي ضمانات، كما أن هذه القروض يستطيع الشباب الغير عاملين من خلال القيام بإنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم ليحصل من خلالها على نسبة ربح مستمرة تسانده بتوفير كل ما يكون بحاجة له ونحن اليوم سوف نعرض لكم تفاصيل قرض سريع بدون وظيفة من بنك التنمية الاجتماعية.

قام البنك بوضع عدة شروط يجب أن تتوفر بالمتقدم ليتمكن من الحصول على القرض الشخصي بدون وظيفة لإقامة مشروعات يكسب منها مال وجاءت الشروط كالآتي:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 65.

يجب أن تكون الهوية الشخصية له سارية مع القيام بتقديم ما يثبته إمكانية سداد أقساط القرض المرغوب به.

قام البنك بتحديد قرض مالي يصل يبدأ من نصف مليون ويصل للمليون وعلى أن تكون مدة السداد حوالي 5 سنوات.

حتى يتم الموافقة على القرض يجب على الشخص أن يكون لديه مشروع ويريد تمويله ويرغب في تطويره أو تجديده.

من الضروري أي يكون لدى الشخص شخص أخر ضامن له من أجل الحصول على القرض.