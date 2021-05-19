ارتفاع ضحايا الهجمات الإسرائيلية فى غزة إلى 217 شخصا

جدة - نرمين السيد - واستهدف الطيران الحربى الإسرائيلى منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية والعديد من المواقع، فى مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وألحق دماراً وخراباً وحالة من الخوف بين صفوف الأطفال.

وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم، التجارى الوحيد فى القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.