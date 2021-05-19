استشهاد 4 فسطينيين وإصابة 1400 آخرين .. حصيلة الدم خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت الوزارة إن قوات الاحتلال الإسرائيلى قتلت ثلاثة فلسطينيين فى منطقة رام الله، فيما استشهد آخر فى الجليل، مضيفة أن 202 مواطن فلسطينى دخلوا المستشفيات بسبب إصابتهم بالرصاص الحى.

العدوان على غزة

ومن جانبه، أوضح الهلال الأحمر الفلسطينى أنه رصد 1434 مصابًا منهم 182 بالرصاص الحى و195 بالرصاص المطاطى و931 بالاختناق بالغاز و120 نتيجة الاعتداءات بالضرب والسقوط والحروق وستة جراء عمليات الدهس.