توفير تمويل بمبالغ متوسطة تبدأ من 4000 الآف ريال للمواطن والمتقاعد بالمملكة من شركة اكسترا

تمويل من غير البنوك بدون كفيل من شركة اكسترا التي تقدم الكثير من العروض والخدمات التمويلية للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، فهي من إحدى اكبر الشركات الممولة من صندوق النقد العربي السعودي والتي تساعد العملاء والشركات الشركات الصغيرة في الحصول علي تمويل شخصي سريع من خلال سيولة نقدية مميزة لجميع العملاء، حيث أنها تقدم تمويلات تصل لمبلغ قدره 30،000 ريال سعودي وبحد أدني مبلغ 4000 الآف ريال، شركة اكسترا للتمويل تقدم خدماتها لكافة فئات الأشخاص سواء سعوديين أو غير سعوديين أو للعاملين أو للعسكريين أو للمتقاعدين ولجميع الفئات البسيطة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية، حتى تسهل على العميل من تلبية كافة احتياجاته وسد أغراضه الضرورية من خلال تمويل شخصي مميز وفق شروط ميسرة، وسنوضح لكم من خلال موقعنا كل طريقة امتلاك تمويل من غير البنوك بدون كفيل.

مزايا عامة عن التمويل من شركة اكسترا للتمويل

تهتم شركة اكسترا للتمويل أن تكون كافة خدماتها وتعاملاتها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تقدم شركة اكسترا للتمويل مبالغ مالية تصل إلى 30،000 ريال سعودي.

شركة اكسترا للتمويل تقدم خدماتها التمويلية لجميع العملاء سواء سعوديين أو غير سعوديين أو للعسكريين أو للمتقاعدين، فترة تسديد المديونية تصل إلى مدة 24 شهر.

شروط التقديم على طلب التمويل من شركة اكسترا للتمويل (القطاع الحكومي أو الخاص)

بجب أن يكون الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 5،000 ريال سعودي وهو الحد الأدنى للحصول علي التمويل.

يجب أن يكون عمر العميل لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يمكن للعميل الحصول على تمويل يبدأ من مبلغ 4،000 ريال سعودي وحتى مبلغ 30،000 ريال سعودي فقط.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للعميل الذي يتراوح عمره ما بين 21 إلى 25 عام عن 12،000 ريال سعودي.

يجب أن يكون العميل على رأس العمل بمدة 3 أشهر للعميل السعودي، وبمدة 12 شهر للمقيم.

شروط التقديم على طلب التمويل من شركة اكسترا للمتقاعدين فقط

يجب أن يكون عمر العميل المتقاعد لا يزيد عن 70 عام، كما يجب أن يكون الدخل الشهري للعميل المتقاعد لا يقل عن 5،000 ريال سعودي.

يجب أن يكون العميل المتقاعد مشترك في المؤسسة العامة للتقاعد،أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتي يتم صرف التمويل بسهولة.

شروط التقديم على طلب التمويل من شركة اكسترا للعاملين بالقطاع العسكري

يجب أن يكون عمر العميل العسكري لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 50 عام.

يجب أن يكون الدخل الشهري للعميل العسكري لا يقل عن 10،000 ريال.

يجب أن يكون العميل على رأس العمل بمدة 3 أشهر في القطاع العسكري.

مستندات هامة يجب تقديمها للحصول علي تمويل من شركة اكسترا

تمويل من غير البنوك بدون كفيل يتوفر الحصول عليه من اكسترا للتمويل النقدي في حالة توافر شروط الصرف في العملاء الراغبين في الحصول علي التمويل، ومن هذه الشروط:

يجب علي كل عميل أن يقوم بتوفير صورة خاصة من بطاقة الهوية الوطنية أو صورة من جواز السفر وذلك للمقيمين.

يجب تحضير كشف تعريفي خاص بالراتب الشخصي الذي يحصل عليه كل عميل.

يجب تحضير كشف حساب تفصيلي عن مدة محددة وهي أخر 3 شهور لكل عميل.

طريقة التقديم على مبلغ التمويل من شركة اكسترا

توفر شركة اكسترا رابط إلكتروني لجميع العملاء الراغبين في الحصول علي تمويل من غير البنوك بدون كفيل من اكسترا، حيث يجب الدخول على الموقع الرسمي لشركة اكسترا لطلب التمويل من خلال الرابط التالي تمويل شخصي، وتسجيل بيانات النموذج الإلكتروني الخاص بكل تمويل.