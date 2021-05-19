شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية عبر رابط kkmar.gov.sa ومواعيد التسجيل ورابط التقديم

يبحث الخريجين من الثانوية العامة والجامعيين عن شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، للتقديم وفق الضوابط المحددة من قبل لجنة القبول العام في الكلية، بعد أن أعلنت لجنة القبول والتسجيل اليوم عن بدأ التسجيل للكلية للعام الدراسي 1442/1443 القادم، عن طريق رابط وزارة الحرس الوطني السعودي على شبكة الإنترنت، وشددت الإدارة العامة للقبول على الراغبين في التسجيل مراعاة الدقة التامة في تسجيل البيانات، حتى لا يتم أستبعاد طلب التقديم في حال وجود إي اختلاف في البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات الشأن، وفيما يلي أهم شروط التقديم في الكلية.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من نشأ مع والده خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. يجب أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات العلمية المطلوبة “الثانوية العامة، الجامعيين” وتكون الشهادات معتمدة من وزارة التعليم. يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في أي قضايا مخله بالشرف والأمانة. يجب أن يكون المتقدم سنه وقت التقديم 27 عام و30 عام للتخصصات الطبية. يجب أن يجتاز الطالب أختبار القدرات العامة التي يجريها مركز قياس. يجب الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. يجب أن يكون المتقدم حديث التخرج ولا يكون قد مر على تخرجه أكثر من عام واحد. يجب أن يتناسب الوزن مع الطول بحيث لا يقل الطول عن 165 سم ولا يقل الوزن عن 25 كجم. يجب أن يجتاز الطالب كافة الاختبارات التي تقررها لجنة القبول في الكلية. يجب أن يكون المؤهل الدراسي الذي حصل عليه الطالب بنظام الانتظام الكلي.

الدخول على موقع وزارة الحرس الوطني.

يجب أولاً أن يكون المتقدم له حساب على أبشر توظيف.

تحديد التسجيل لحملة الثانوية العامة أو للجامعيين.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

الضغط على تسجيل.

شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للعام 1443رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكريةمواعيد التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

أعلنت لجنة القبول بالكلية عن موعد فتح التسجيل للجامعيين بداية من الساعة العاشرة صباحاً اليوم الأربعاء 2021/05/19 الموافق 1442/10/07 ويستمر التقديم حتى يوم الأحد 2021/05/23 الموافق 1442/10/11، أما التسجيل لحملة الشهادة الثانوية فيبدأ التقديم لهم من يوم الثلاثاء 2021/06/01 الموافق 1442/10/20 ويغلق التسجيل يوم الأحد 2021/06/06 الموافق 1442/10/25.