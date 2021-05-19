تردد قناة ليبيا سبورت الرياضية 2 libya sports المجانية المفتوحة الناقلة مباراة يوفنتوس ضد أتلانتا

تردد قناة ليبيا سبورت الرياضية 2 libya sports وجميع القنوات المجانية المفتوحة الناقلة مباراة يوفنتوس ضد أتلانتا قي نهائي كأس إيطاليا، هذا ونتابع معكم اليوم جميع القنوات التي تذيع مباراة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا ويأتي على رأس تلك القنوات تردد قناة ليبيا الرياضية العامة وتردد قناة ليبيا اسبورت 2 libya sports الرياضية وهي من القنوات المجانية على نايل سات الناقلة مباراة أتلانتا ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا والتي ستقام اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، وذلك في سهرة كروية دسمة من العيار الثقيل، أما عن توفيت مباراة أتلانتا ويوفنتوس، فمن المُقرر أن تقام المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءُ بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 201 7 غربا 11766 أفقي 27500 5/6 مفتوح Telecom 2A 3 شرقا 12571 عمودي 1667 DVB-S2 8PSK 5/6 مفتوح

تردد قناة ليبيا الرياضية Libya Sport Channel المجانية “الفضائية والأرضية”

وننوه بأن التردد 12571 يتواجد على القمر Eutelsat 3B at 3.1°E، هذا وتبث قناة ليبيا الرياضية من الجماهيرية الليبية، ولعب البث هي اللغة العربية، ويعلق على مباراة أتلانتا ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا، المعلق الرياضي أنور السليماني.

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 7 غربا 12380 أفقي 27500 3/4 مفتوح

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Hot Bird 1-6 13 شرقا 11766 عمودي 27500 2/3 مفتوح Hot Bird 1-6 13 شرقا 10992 عمودي 27500 3/4 مفتوح

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Intelsat 904 60 شرقا 11555 أفقي 30000 3/4 إرديتو 2

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Hispasat 1B/1C/1D 30 غربا 12169 أفقي 27500 3/4 ناجرافيشن

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Turksat 1C 42 شرقا 11054 عمودي 30000 3/4 مفتوح Turksat 1C 42 شرقا 10963 عمودي 14166 5/6 مفتوح Eutelsat W3 7 شرقا 10803 أفقي 30000 5/6 مفتوح

تردد قناة ليبيا اسبورت 2 libya sports المفتوحة نايلسات تعليق “هيثم العماري”تردد قناة راي Rai 1 الإيطالية المجانية المفتوحة على الهوت بيردتردد قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD الإنجليزية على أنتيل ساتتردد فتاه Sport TV3 Potugal البرتغالية على قمر Hispasat 1B/1C/1Dتردد قناة TRT Spor HD التركية المفتوحة المجانية على ترك سات ويوتل سات

وهناك العديد من القنوات الأخرى التي تقوم بنقل مباراة أتلانتا ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا ومنها على سبيل المثال ما يلي:

قناة Digi Sport 2 HD Hungary وهي قناة مجرية.

قناة BT Sport 2 HD وهي قناة إنجليزية.

قناة Cosmote Sport 2 HD اليونانية.

قناة SuperSport HD 2 alb وهي قناة تبث من دولة ألبانيا.

قناة CBC Sport HD تبث من أذربيجان.

قناة Nova Sport 2 CZECH التشيكية.

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرقا 12168 عمودي 30000 DVB-S2 8PSK 3/4 فياكسس 1 Intelsat 10-02 1 غربا 11804 عمودي 30000 DVB-S2 8PSK 3/4 كوناكس Intelsat 10-02 1 غربا 11900 أفقي 28000 DVB-S QPSK 5/6 كوناكس Hellas Sat 2 39 شرقا 12565 عمودي 30000 DVB-S QPSK 7/8 فيديو جارد

تردد قناة Look Sport RO 1 HD الرومانية على عرب سات وأقنار أخرىالتشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس ضد اتلانتنا في نهائي كأس إيطاليا

صرح المدير الفني لفريق يوفنتوس ” أندريا بيرلو”، غن قائمة فريقه الذي سيواجه أتالانتا، الليلة، وذلك في مباراة نهائي كأس إيطاليا، وجاء على رأس قائمة فريق يوفنتوس كما صرح المدير الفني “البرتغالي كريستيانو رونالدو” وهو نجم وهداف الفريق، ويشهد تشكيل يوفنتوس اليوم عودة آرون رامزي، وهو لاعب وسط الفريق، أما عن تشكيل يوفنتوس فمن المتوقع أن يكون باللاعبين الأساسيين والاحتياطي كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني – بنسوليو – بوفون.

تشيزني – بنسوليو – بوفون. خط الدفاع: كيليني – دي ليخت – دانيلو – كوادرادو – بونوتشي – ديميرال – فرابوتا.

كيليني – دي ليخت – دانيلو – كوادرادو – بونوتشي – ديميرال – فرابوتا. خط الوسط: آرثر – رامزي – ماكيني – كييزا – رابيو – بنتانكور – بيرنارديسكي – كولوسيفسكي.

آرثر – رامزي – ماكيني – كييزا – رابيو – بنتانكور – بيرنارديسكي – كولوسيفسكي. خط الهجوم: رونالدو – موراتا – ديبالا.

التشكيل المتوقع لفريق أتالانتا ضد يوفتوس في نهائي كاس إيطاليا

حراسة المرمي: جوليني.

خط الدفاع: تولوي – بالومينو – ديمسيتي – جوسينس.

خط الوسط: فريلير – ماهلي – دي رون.

خط الهجوم: بيسينا – موريل – زاباتا.

موعد وتوقيت مباراة يوفنتوس ضد أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا اليوم

وبذلك نكون قد استعرضنا مع متابعي موقعنا “تففتي” جميع ترددات القنوات التي أعلنت عن قيامها بالبث المباشر لمباراة نهائي كأس إيطاليا والتي ستقام اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، اله=عاشرة بتوقيت مكة المُكرمة، وتقام المباراة على ستاد مابي بمدينة ريجيو إيميليا الإيطالية، والذي يسع أكثر من عشرون ألف مشاهد.