تردد قناة ليبيا سبورت الرياضية 2 libya sports المجانية المفتوحة الناقلة مباراة يوفنتوس ضد أتلانتا

- 1/2
- 2/2
تردد قناة ليبيا سبورت الرياضية 2 libya sports وجميع القنوات المجانية المفتوحة الناقلة مباراة يوفنتوس ضد أتلانتا قي نهائي كأس إيطاليا، هذا ونتابع معكم اليوم جميع القنوات التي تذيع مباراة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا ويأتي على رأس تلك القنوات تردد قناة ليبيا الرياضية العامة وتردد قناة ليبيا اسبورت 2 libya sports الرياضية وهي من القنوات المجانية على نايل سات الناقلة مباراة أتلانتا ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا والتي ستقام اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، وذلك في سهرة كروية دسمة من العيار الثقيل، أما عن توفيت مباراة أتلانتا ويوفنتوس، فمن المُقرر أن تقام المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءُ بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.تردد قناة ليبيا الرياضية Libya Sport Channel المجانية “الفضائية والأرضية”
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat 201
|7 غربا
|11766
|أفقي
|27500
|5/6
|مفتوح
|Telecom 2A
|3 شرقا
|12571
|عمودي
|1667
|DVB-S2 8PSK 5/6
|مفتوح
وننوه بأن التردد 12571 يتواجد على القمر Eutelsat 3B at 3.1°E، هذا وتبث قناة ليبيا الرياضية من الجماهيرية الليبية، ولعب البث هي اللغة العربية، ويعلق على مباراة أتلانتا ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا، المعلق الرياضي أنور السليماني.تردد قناة ليبيا اسبورت 2 libya sports المفتوحة نايلسات تعليق “هيثم العماري”
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat 101/102
|7 غربا
|12380
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Hot Bird 1-6
|13 شرقا
|11766
|عمودي
|27500
|2/3
|مفتوح
|Hot Bird 1-6
|13 شرقا
|10992
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Intelsat 904
|60 شرقا
|11555
|أفقي
|30000
|3/4
|إرديتو 2
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Hispasat 1B/1C/1D
|30 غربا
|12169
|أفقي
|27500
|3/4
|ناجرافيشن
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Turksat 1C
|42 شرقا
|11054
|عمودي
|30000
|3/4
|مفتوح
|Turksat 1C
|42 شرقا
|10963
|عمودي
|14166
|5/6
|مفتوح
|Eutelsat W3
|7 شرقا
|10803
|أفقي
|30000
|5/6
|مفتوح
وهناك العديد من القنوات الأخرى التي تقوم بنقل مباراة أتلانتا ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا ومنها على سبيل المثال ما يلي:
- قناة Digi Sport 2 HD Hungary وهي قناة مجرية.
- قناة BT Sport 2 HD وهي قناة إنجليزية.
- قناة Cosmote Sport 2 HD اليونانية.
- قناة SuperSport HD 2 alb وهي قناة تبث من دولة ألبانيا.
- قناة CBC Sport HD تبث من أذربيجان.
- قناة Nova Sport 2 CZECH التشيكية.
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Arabsat 2B
|30.5 شرقا
|12168
|عمودي
|30000
|DVB-S2 8PSK 3/4
|فياكسس 1
|Intelsat 10-02
|1 غربا
|11804
|عمودي
|30000
|DVB-S2 8PSK 3/4
|كوناكس
|Intelsat 10-02
|1 غربا
|11900
|أفقي
|28000
|DVB-S QPSK 5/6
|كوناكس
|Hellas Sat 2
|39 شرقا
|12565
|عمودي
|30000
|DVB-S QPSK 7/8
|فيديو جارد
صرح المدير الفني لفريق يوفنتوس ” أندريا بيرلو”، غن قائمة فريقه الذي سيواجه أتالانتا، الليلة، وذلك في مباراة نهائي كأس إيطاليا، وجاء على رأس قائمة فريق يوفنتوس كما صرح المدير الفني “البرتغالي كريستيانو رونالدو” وهو نجم وهداف الفريق، ويشهد تشكيل يوفنتوس اليوم عودة آرون رامزي، وهو لاعب وسط الفريق، أما عن تشكيل يوفنتوس فمن المتوقع أن يكون باللاعبين الأساسيين والاحتياطي كالتالي:
- حراسة المرمى: تشيزني – بنسوليو – بوفون.
- خط الدفاع: كيليني – دي ليخت – دانيلو – كوادرادو – بونوتشي – ديميرال – فرابوتا.
- خط الوسط: آرثر – رامزي – ماكيني – كييزا – رابيو – بنتانكور – بيرنارديسكي – كولوسيفسكي.
- خط الهجوم: رونالدو – موراتا – ديبالا.
حراسة المرمي: جوليني.
خط الدفاع: تولوي – بالومينو – ديمسيتي – جوسينس.
خط الوسط: فريلير – ماهلي – دي رون.
خط الهجوم: بيسينا – موريل – زاباتا.موعد وتوقيت مباراة يوفنتوس ضد أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا اليوم
وبذلك نكون قد استعرضنا مع متابعي موقعنا “تففتي” جميع ترددات القنوات التي أعلنت عن قيامها بالبث المباشر لمباراة نهائي كأس إيطاليا والتي ستقام اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، اله=عاشرة بتوقيت مكة المُكرمة، وتقام المباراة على ستاد مابي بمدينة ريجيو إيميليا الإيطالية، والذي يسع أكثر من عشرون ألف مشاهد.
الوسوم
تردد قناة ليبيا سبورت الرياضية 2 libya sports وجميع القنوات المجانية المفتوحة الناقلة مباراة يوفنتوس ضد أتلانتا قي نهائي كأس إيطاليا، هذا ونتابع معكم اليوم جميع القنوات التي تذيع مباراة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا ويأتي على رأس تلك القنوات تردد قناة ليبيا الرياضية العامة وتردد قناة ليبيا اسبورت 2 libya sports الرياضية وهي من القنوات المجانية على نايل سات الناقلة مباراة أتلانتا ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا والتي ستقام اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، وذلك في سهرة كروية دسمة من العيار الثقيل، أما عن توفيت مباراة أتلانتا ويوفنتوس، فمن المُقرر أن تقام المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءُ بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.تردد قناة ليبيا الرياضية Libya Sport Channel المجانية “الفضائية والأرضية”
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat 201
|7 غربا
|11766
|أفقي
|27500
|5/6
|مفتوح
|Telecom 2A
|3 شرقا
|12571
|عمودي
|1667
|DVB-S2 8PSK 5/6
|مفتوح
وننوه بأن التردد 12571 يتواجد على القمر Eutelsat 3B at 3.1°E، هذا وتبث قناة ليبيا الرياضية من الجماهيرية الليبية، ولعب البث هي اللغة العربية، ويعلق على مباراة أتلانتا ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا، المعلق الرياضي أنور السليماني.تردد قناة ليبيا اسبورت 2 libya sports المفتوحة نايلسات تعليق “هيثم العماري”
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Nilesat 101/102
|7 غربا
|12380
|أفقي
|27500
|3/4
|مفتوح
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Hot Bird 1-6
|13 شرقا
|11766
|عمودي
|27500
|2/3
|مفتوح
|Hot Bird 1-6
|13 شرقا
|10992
|عمودي
|27500
|3/4
|مفتوح
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Intelsat 904
|60 شرقا
|11555
|أفقي
|30000
|3/4
|إرديتو 2
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Hispasat 1B/1C/1D
|30 غربا
|12169
|أفقي
|27500
|3/4
|ناجرافيشن
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Turksat 1C
|42 شرقا
|11054
|عمودي
|30000
|3/4
|مفتوح
|Turksat 1C
|42 شرقا
|10963
|عمودي
|14166
|5/6
|مفتوح
|Eutelsat W3
|7 شرقا
|10803
|أفقي
|30000
|5/6
|مفتوح
وهناك العديد من القنوات الأخرى التي تقوم بنقل مباراة أتلانتا ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا ومنها على سبيل المثال ما يلي:
- قناة Digi Sport 2 HD Hungary وهي قناة مجرية.
- قناة BT Sport 2 HD وهي قناة إنجليزية.
- قناة Cosmote Sport 2 HD اليونانية.
- قناة SuperSport HD 2 alb وهي قناة تبث من دولة ألبانيا.
- قناة CBC Sport HD تبث من أذربيجان.
- قناة Nova Sport 2 CZECH التشيكية.
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|التصحيح
|التشفير
|Arabsat 2B
|30.5 شرقا
|12168
|عمودي
|30000
|DVB-S2 8PSK 3/4
|فياكسس 1
|Intelsat 10-02
|1 غربا
|11804
|عمودي
|30000
|DVB-S2 8PSK 3/4
|كوناكس
|Intelsat 10-02
|1 غربا
|11900
|أفقي
|28000
|DVB-S QPSK 5/6
|كوناكس
|Hellas Sat 2
|39 شرقا
|12565
|عمودي
|30000
|DVB-S QPSK 7/8
|فيديو جارد
صرح المدير الفني لفريق يوفنتوس ” أندريا بيرلو”، غن قائمة فريقه الذي سيواجه أتالانتا، الليلة، وذلك في مباراة نهائي كأس إيطاليا، وجاء على رأس قائمة فريق يوفنتوس كما صرح المدير الفني “البرتغالي كريستيانو رونالدو” وهو نجم وهداف الفريق، ويشهد تشكيل يوفنتوس اليوم عودة آرون رامزي، وهو لاعب وسط الفريق، أما عن تشكيل يوفنتوس فمن المتوقع أن يكون باللاعبين الأساسيين والاحتياطي كالتالي:
- حراسة المرمى: تشيزني – بنسوليو – بوفون.
- خط الدفاع: كيليني – دي ليخت – دانيلو – كوادرادو – بونوتشي – ديميرال – فرابوتا.
- خط الوسط: آرثر – رامزي – ماكيني – كييزا – رابيو – بنتانكور – بيرنارديسكي – كولوسيفسكي.
- خط الهجوم: رونالدو – موراتا – ديبالا.
حراسة المرمي: جوليني.
خط الدفاع: تولوي – بالومينو – ديمسيتي – جوسينس.
خط الوسط: فريلير – ماهلي – دي رون.
خط الهجوم: بيسينا – موريل – زاباتا.موعد وتوقيت مباراة يوفنتوس ضد أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا اليوم
وبذلك نكون قد استعرضنا مع متابعي موقعنا “تففتي” جميع ترددات القنوات التي أعلنت عن قيامها بالبث المباشر لمباراة نهائي كأس إيطاليا والتي ستقام اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، اله=عاشرة بتوقيت مكة المُكرمة، وتقام المباراة على ستاد مابي بمدينة ريجيو إيميليا الإيطالية، والذي يسع أكثر من عشرون ألف مشاهد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة ليبيا سبورت الرياضية 2 libya sports المجانية المفتوحة الناقلة مباراة يوفنتوس ضد أتلانتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.