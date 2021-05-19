استشهاد صحفى فلسطينى إثر استهداف منزله فى غزة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، فإن الصحفى يوسف أبو حسين من إذاعة الأقصى قتل بعد استهداف منزله من طيران الاستطلاع قرب رمزون الشيخ رضوان. جدير بالذكر، أن طيران الاحتلال الإسرائيلى، شن العديد من الغارات العنيفة التى استهدفت عدة منازل ومبانى ومواقع وطرقات على طول المنطقة الغربية لمدينة غزة من الشمال حتى الجنوب. واستهدفت غارات الاحتلال، مفترقات الطرق وشبكات المياه والصرف الصحى الرئيسية غرب مدينة غزة.

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