أبو الغيط: تصريحات وزير الخارجية اللبنانى بعيدة عن اللياقة الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تصريحات وزير خارجية لبنان التى أدلى بها خلال مقابلة تليفزيونية أول أمس، إذ حمل تجاوزاً فى حق دول الخليج عموما والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، واصفاً تلك التصريحات بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية.





وقال أبو الغيط، إن "لغة الحوار المستخدم من جانب كبار مسؤولى الدول العربية يتعين أن تعكس دائما مشاعر الأخوة والاحترام المتبادل بين الشعوب العربية، وأن تتجنب ما يهيج الخواطر أو يُثير البغضاء ويُذكى الفتن". وأعرب عن الأسف الشديد لأن تأتى هذه التصريحات فى توقيت دقيق للغاية يمر به لبنان وفى وقت يحتاج فيه إلى كل الدعم من أصدقائه وأشقائه. وكان وزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، قد أثار توترات جديدة خلال مقابلة تلفزيونية الإثنين، عندما بدا أنه يلقى بالمسؤولية على دول الخليج فى ظهور تنظيم "داعش" فى العراق وسوريا.

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