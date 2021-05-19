الأردن: إحباط عملية تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود السورية

جدة - نرمين السيد - قال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، اليوم الأربعاء، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تهريب أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات من خلال تسلل أحد عشر شخصاً من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية فى محاولة تعد الأكبر منذ شهور".
وأضاف المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين وإلقاء القبض عليهما، وتراجع ستة أشخاص إلى داخل العمق السورى.
وبين المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأسلحة، و(1.307.665) حبة كبتاجون و(2100) حبة لاريكا، وتحويلها إلى الجهات المختصة، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات.
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