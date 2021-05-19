“الجوازات السعودية” تتيح خدمة تجديد أو إصدار جواز السفر لمدة 10 سنوات اختياريًا لمن بلغ 21 عامًا فأكثر

في إطار الخدمات المتنوعة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة المواطن والمقيم على أرض المملكة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، فقد أعلنت الجوازات السعودية أن خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات متاحة بشكل إختياري لمن بلغ عمره 21 عامًا فأكثر.

خطوات تجديد جواز السفر

ما عن طريقة تجديد جواز السفر فستكون من خلال إجراء عدد من الخطوات السهلة جاءت على النحو التالي:

في البداية يجب تسجيل الدخول إلى رابط بوابة أبشر. بعد ذلك تقوم بإختيار “المواطنين” من القائمة الرئيسية. ثم تختار “خدمات الجوازات” من بين قائمة الخدمات الإلكترونية. وفي النهاية تقوم بطلب تجديد جواز، لتتمكن من نجديد جواز السفر.

الجوازات السعودية جاهزة لاستقبال المسافرين

يشار إلى “المديرية العامة للجوازات” بالمملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت أول أمس عن جاهزية كل المنافذ الدولية لاستقبال المسافرين “البرية، والبحرية، والجوية”، وذلك بعد القرار الصادر مرخرًا باعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح كافة المنافذ يوم الإثنين 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو 2021.

الفئات المسموح لها بالسفر

أما عن الفئات المسموح لها بالسفر فقد أوضحت “الجوازات السعودية” أنه يجب على كافة الراغبين في السفر إلى خارج المملكة أن يتبعوا التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية للفئات المسموح لها بالسفر، وهي كالأتي: