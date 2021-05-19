ضمن الاخبار التي تم الإعلان عنها مؤخرًا والتي يرغب طلاب الجامعات معرفتها هي نسب القبول في جامعة الملك خالد، التي تعتبر ضمن الجامعات السعودية المميزة والتي تهدف إلى أن يتم توفير البيئة المناسبة إلى التعليم بغرض أن يتم تطوير ورفع مستوى التعليم في المملكة العربية السعودية والذي تطور بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، مما دفع الكثير من الطلاب للبحث عن نسب القبول في جامعة الملك خالد 1443 .

نسب القبول في جامعة الملك خالد 1443

لقد تم تحديد النسب التي تكون مؤهلة إلى القبول في جامعة الملك خالد وذلك للعام الدراسي 1443، فالبنسبة إلى النسب المؤهلة للقبول في جامعة الملك خالد 1443:

معدل تراكمي الثانوي 30%.

اختبار القدرات 30%.

الاختبار التحصيلي 40%.

أما بالنسبة إلى النسب الموزونة للقبول في جامعة الملك خالد 1443، فإنه يتمثل فيما يلي:

المعدل التراكمي للثانوية العام 50%.

بالنسبة إلى اختبار القدرات 50%.

جامعة الملك خالد

تعتبر من أقدم الجامعات في المملكة العربية السعودية والتي تم إنشاءها منذ 1419/1998 وتعتبر من أهم الجامعات في المملكة العربية السعودية حيث أنها تقدم أعلى مستوى من التعليم إلى الجنسين، وبالنسبة إلى موقع الجامعة فإنها توجد الجهة الجنوبية الغربية من السعودية أي في منطقة عسير، ومتاح بها مختلف التخصصات الأدبية والعلمية، ويوجد العديد من الاهداف التي تطورها الجامعة بشكل مستمر، والتي تتمثل فيما يلي:

الغرض أن يتم التطوير من مستوى التعليم.

يتم توفير بيئة جذابة.

تنمية الشراكة الفعالة.

الغرض أن يتم التطوير من البحث العلمي بشكل ملحوظ.

تسعى إلى التطوير من الدراسات العليا.

كذلك تسعى إلى التطوير من الأداء المؤسسي.

تعمل على تنمية الموارد المالية.

شروط القبول في جامعة الملك خالد 1443

يتم وضع شروط من خلال جامعة الملك خالد حتى يتم قبول التخصصات المختلفة بها، ويتمثل هذا فيما يلي:

أن يكون ذا جنسية سعودية.

أن تكون الأم سعودية الجنسية ويتم تقديم الأوراق التي تثبت ذلك.

لابد أن يكون حاصل على الهوية الوطنية.

لا يكون تعرض إلى الفصل من أي جامعة أخرى أو قد تعرض إلى الفصل أكاديميًا.

المعدل التراكمي له لا يجب أن يقل عن 90%.

لا يكون قد مر أكثر من خمس أعوام من الحصول على شهادة الثانوية العامة.

خطوات التقديم في جامعة الملك خالد 1443

إن التقديم يتم بشكل إلكتروني والتي تعتبر من الوسائل الفعالة للتقديم بخطوات بسيطة، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية: