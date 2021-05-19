كلية الملك خالد العسكرية وشروط التقديم لحملة الثانوية بالمملكة 1442

كلية الملك خالد العسكرية التي تم افتتاحها عام 1403 هجرياً تعد أحد أهم الكليات العسكرية بالمملكة العربية السعودية حيث جاء الهدف من إنشاؤها تخريج ضباط مؤهلين عسكرياً إلى جانب التأهيل الثقافي والعلمي وذلك من أجل إدماج البحث العلمي في المجال العسكري بما يعود بالنفع في خدمة البلاد وتستمر الدراسة بالكلية إلى مدة تصل إلى 3 سنوات وبعد انتهاء تلك الفترة المحددة للدراسة يحصل الطالب على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية.

الشروط المطلوبة للتقديم بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية 1442

هناك عدد من الشروط التي لا بد من توافرها في المتقدم الراغب بالالتحاق بالكلية من حملة شهادة الثانوية العامة وجاءت أهم هذه الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية،ويستثني من ذلك من تربي ونشأ مع والديه خارج المملكة في خدمة البلاد.

إذا كان المتقدم متزوج يتطلب أن يكون متزوج بامرأة سعودية.

أن يقوم المتقدم باجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي بنجاح.

يجب أن يكون طول المتقدم متناسب مع وزنه بحسب ما ذكر في اللائحة الطبية بحيث لا يقل الحد الأدنى للطول والوزن عن 165 سم و 52 كجم والحد الأعلى للطول والوزن 188 سم و 95 كجم.

يجب أن لا يكون قد سبق الحكم على المتقدم في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

يجب أن يتمتع المتقدم بسيرة وسمعة طيبة.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية في العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص علوم طبيعية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مجموع درجات لا يقل عن 60درجة في اختبار القدرات ولا يقل عن نفس الدرجة في الاختيار التحصيلي.

لا يقل سن المتقدم عند بدء الدراسة عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن اثنين وعشرون عاماً.

يجب أن يكون المتقدم من خريجي العام الحالي 1442 فقط.

يجب أن يتم اجتياز جميع الاختبارات التي ستتم في المركز الوطني للقياس.

لن يتم قبول أي كشف طبي غير الكشف الصادر من اللجنة التابعة للجنة القبول والتسجيل.

المزايا التي يحصل عليها الطالب أثناء دراسته بالكلية

تقدم الكلية العديد من المميزات للطلبة المتواجدين بها طوال فترة الدراسة ومن أهمها توفير سكن للطلاب داخل الجامعة أثناء الدراسة كما تتحمل الجامعة كافة النفقات الدراسية مع توفير راتب يتم صرفه للطالب أثناء الدراسة كما تقوم أيضاً بتوفير العلاج والعناية الطبية للطلاب داخل الجامعة كما يتم توفير الزي العسكري والرياضي مع توفير وسيلة نقل مناسبة وبسبب تلك المميزات والمحتوي التعليمي المقدم تعد الجامعة أحد أشهر الجامعات العسكرية بالمملكة.