عاجل.. ألمانيا تحظر جمعيات مرتبطة بحزب الله وتنفذ مداهمات

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الوزارة على تويتر، إن "الشرطة نفذت مداهمات فى الصباح الباكر لعدة مواقع فى سبع ولايات"، مضيفا أن "الجهات التى تدعم الإرهاب لن تكون آمنة فى ألمانيا. بغض النظر عن الصورة التى يكون عليها أولئك الداعمين فإنهم لن يجدوا لهم مأوى فى بلادنا". وتابع بأن الجمعيات جمعت تبرعات لحزب الله تحت ستار أغراض دينية وإنسانية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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