جدة - نرمين السيد - وكان قد ارتفع أعداد القتلى فى غزة إلى 219 شهيد بينهم 63 طفلا و36 سيدة و16 مسن، بالإضافة إلى 1530 مصاب. واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى برج الأندلس فى منطقة الكرامة شمال غزة، كما قصفت منزلاً فى شارع النخيل بدير البلح وسط قطاع غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق 7 صواريخ من غزة تسببت فى أضرار مادية داخل إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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