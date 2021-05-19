رابط وظائف جمعية الوداد لرعاية الأيتام عبر alwedad.sa والشروط وموعد التقديم

رابط وظائف جمعية الوداد لرعاية الأيتام، جمعية الوداد هي جمعية مهتمة برعاية الأطفال الأيتام، داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك الأطفال مجهولي النسب، وتعمل الجمعية على توفير معيشة إنسانية لهؤلاء الأطفال، من مأكل وملبس وتعليم، ووضعت الجمعية شروط إضافية للاستضافة والاحتضان، على شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي الأولوية للأسر التي لم ترزق بأطفال، ومنذ تم الإعلان عن هذه الوظائف، ازداد البحث عبر محرك البحث جوجل عن تفاصيل هذا الخبر، وهذه الوظائف متوفرة للرجال والنساء معاً، في ثمان مدن في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي، (مكة المكرمة – المدينة المنورة – الرياض – جدة – أبها – جازان – الخبر – تبوك)، والمسمى الوظيفي لهذه الوظائف هو “باحث اجتماعي”.

رابط وظائف جمعية الوداد لرعاية الأيتام

تم الإعلان من قبل الجمعية عن وجود وظائف باحث اجتماعي شاغرة، في عدة مدن بالمملكة العربية السعودية، ولذلك يكثر البحث عن طريقة التقديم في هذه الوظائف وما هي شروط التقديم، وموعد التقديم والمستندات المطلوبة، ورابط التقديم على هذه الوظائف، ولذلك سنستعرض معكم عبر هذا المقال ومن خلال موقع “ثقفني”، كل التفاصيل الخاصة بالتقديم.

يتم التقديم للوظائف عبر الرابط الموجود بالصورة في الأعلى.

يتم ملء كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في استمارة التوظيف إلكترونياً.

يتم إرسال الاستمارة إلكترونياً عبر التقديم.

صحة البيانات المرسلة هي مسؤولية من قام بإرسالها.

“باحث اجتماعي”.

التقديم متاح للرجال والنساء.

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

حاصل على البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علم اجتماع – خدمة اجتماعية).

لا يشترط وجود خبرة سابقة في هذا المجال.

رابط التقديم لوظائف جمعية الودادالمسمى الوظيفيشروط التقديمموعد التقديم

يتم التقديم وفق الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الجمعية، والتقديم متاح بدايةً من اليوم الأربعاء الموافق 07\10\1442 هجرياً، الموافق 19\05\2021 ميلادياً، وينتهي عند اكتمال العدد المطلوب.