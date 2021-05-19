رابط كلية الملك خالد العسكرية تسجيل الحرس الوطني للضباط الجامعيين

- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي أنه تم رسميًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021، تفعيل رابط كلية الملك خالد العسكرية من أجل التسجيل في الدورة الجديدة للضباط الجامعيين، مشددة على تقديم الأوراق المطلوبة وأن يكون حاصلاً على تقدير جيد بالشهادة الجامعية، واجتيازه اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP المعتمد من المركز الوطني للقياس، بالإضافة إلى الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وإنهاء فترة الامتياز بها، وأخيرًا اجتياز الاختبارات الطبية اللازمة والمطلوبة، مع العلم أن الدراسة في تلك الكلية لكافة الطلاب المقبولين، ستكون بنظام الفصلين الدراسيين الأول والثاني، بواقع 6 فصول دراسية لمدة 3 سنوات متتالية.شروط التقديم لوزارة الحرس الوطني
تتمثل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية في الآتي:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
- حسن السير والسلوك والسمعة والأخلاق.
- عدم اتهامه من قبل في جريمة مُخِلة للشرف.
- أن يكون غير متزوجًا من أجنبية.
- عمر المتقدم لا يزيد عن الـ 27 ربيعًا.
- عمر المتقدم لا يزيد عن الـ 30 ربيعًا للأطباء.
- تناسب طول المتقدم مع وزنه.
- طول المتقدم يتراوح من 165 سم حتى 188 سم.
- وزن المتقدم يتراوح من 52 كجم حتى 95 كجم.
وأوضحت كلية الملك خالد أن التسجيل مُتاح الآن إلكترونيًا من خلال بوابة أبشر ومنصة النفاذ الوطني الموحد، مطالبة المتقدمين، من ضرورة قراءة الشروط والبيانات بعناية، مع تفضيل التسجيل عن طريق جهاز حاسب آلي حتى يتسنى لهم رفع المرفقات المطلوبة بالمساحات والصيغ المناسبة، مع السرعة في التسجيل التي لا تتعدى الستين دقيقة، لافتة إلى أن رابط الاستعلام ومعرفة كافة التفاصيل هو: https://www.kkmar.gov.sa الخاصة بالكلية، وفور انتهاء التسجيل سيصل المتقدم رسالة على رقم جواله بالتفعيل.الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها
كما يتطلب التسجيل رفع المرفقات الآتية إلكترونيًا على غرار التقديم بـ نظام نور:
- بطاقة الهوية الوطنية سارية.
- صورة شخصية ملونة بالزي الوطني.
- سجل الأسرة للمتزوجين.
- بطاقة الهوية الوطنية للأب.
- سجل الأسرة للأب.
- وثيقة التخرج الجامعية أو إفادة رسمية.
- شهادة الامتياز للتخصصات الصحية.
- السجل الأكاديمي.
الوسوم
أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي أنه تم رسميًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021، تفعيل رابط كلية الملك خالد العسكرية من أجل التسجيل في الدورة الجديدة للضباط الجامعيين، مشددة على تقديم الأوراق المطلوبة وأن يكون حاصلاً على تقدير جيد بالشهادة الجامعية، واجتيازه اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP المعتمد من المركز الوطني للقياس، بالإضافة إلى الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وإنهاء فترة الامتياز بها، وأخيرًا اجتياز الاختبارات الطبية اللازمة والمطلوبة، مع العلم أن الدراسة في تلك الكلية لكافة الطلاب المقبولين، ستكون بنظام الفصلين الدراسيين الأول والثاني، بواقع 6 فصول دراسية لمدة 3 سنوات متتالية.شروط التقديم لوزارة الحرس الوطني
تتمثل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية في الآتي:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
- حسن السير والسلوك والسمعة والأخلاق.
- عدم اتهامه من قبل في جريمة مُخِلة للشرف.
- أن يكون غير متزوجًا من أجنبية.
- عمر المتقدم لا يزيد عن الـ 27 ربيعًا.
- عمر المتقدم لا يزيد عن الـ 30 ربيعًا للأطباء.
- تناسب طول المتقدم مع وزنه.
- طول المتقدم يتراوح من 165 سم حتى 188 سم.
- وزن المتقدم يتراوح من 52 كجم حتى 95 كجم.
وأوضحت كلية الملك خالد أن التسجيل مُتاح الآن إلكترونيًا من خلال بوابة أبشر ومنصة النفاذ الوطني الموحد، مطالبة المتقدمين، من ضرورة قراءة الشروط والبيانات بعناية، مع تفضيل التسجيل عن طريق جهاز حاسب آلي حتى يتسنى لهم رفع المرفقات المطلوبة بالمساحات والصيغ المناسبة، مع السرعة في التسجيل التي لا تتعدى الستين دقيقة، لافتة إلى أن رابط الاستعلام ومعرفة كافة التفاصيل هو: https://www.kkmar.gov.sa الخاصة بالكلية، وفور انتهاء التسجيل سيصل المتقدم رسالة على رقم جواله بالتفعيل.الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها
كما يتطلب التسجيل رفع المرفقات الآتية إلكترونيًا على غرار التقديم بـ نظام نور:
- بطاقة الهوية الوطنية سارية.
- صورة شخصية ملونة بالزي الوطني.
- سجل الأسرة للمتزوجين.
- بطاقة الهوية الوطنية للأب.
- سجل الأسرة للأب.
- وثيقة التخرج الجامعية أو إفادة رسمية.
- شهادة الامتياز للتخصصات الصحية.
- السجل الأكاديمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط كلية الملك خالد العسكرية تسجيل الحرس الوطني للضباط الجامعيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.