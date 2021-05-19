رابط كلية الملك خالد العسكرية تسجيل الحرس الوطني للضباط الجامعيين

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي أنه تم رسميًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021، تفعيل رابط كلية الملك خالد العسكرية من أجل التسجيل في الدورة الجديدة للضباط الجامعيين، مشددة على تقديم الأوراق المطلوبة وأن يكون حاصلاً على تقدير جيد بالشهادة الجامعية، واجتيازه اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP المعتمد من المركز الوطني للقياس، بالإضافة إلى الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وإنهاء فترة الامتياز بها، وأخيرًا اجتياز الاختبارات الطبية اللازمة والمطلوبة، مع العلم أن الدراسة في تلك الكلية لكافة الطلاب المقبولين، ستكون بنظام الفصلين الدراسيين الأول والثاني، بواقع 6 فصول دراسية لمدة 3 سنوات متتالية.

شروط التقديم لوزارة الحرس الوطني

تتمثل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية في الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. حسن السير والسلوك والسمعة والأخلاق. عدم اتهامه من قبل في جريمة مُخِلة للشرف. أن يكون غير متزوجًا من أجنبية. عمر المتقدم لا يزيد عن الـ 27 ربيعًا. عمر المتقدم لا يزيد عن الـ 30 ربيعًا للأطباء. تناسب طول المتقدم مع وزنه. طول المتقدم يتراوح من 165 سم حتى 188 سم. وزن المتقدم يتراوح من 52 كجم حتى 95 كجم.

رابط كلية الملك خالد العسكرية

وأوضحت كلية الملك خالد أن التسجيل مُتاح الآن إلكترونيًا من خلال بوابة أبشر ومنصة النفاذ الوطني الموحد، مطالبة المتقدمين، من ضرورة قراءة الشروط والبيانات بعناية، مع تفضيل التسجيل عن طريق جهاز حاسب آلي حتى يتسنى لهم رفع المرفقات المطلوبة بالمساحات والصيغ المناسبة، مع السرعة في التسجيل التي لا تتعدى الستين دقيقة، لافتة إلى أن رابط الاستعلام ومعرفة كافة التفاصيل هو: https://www.kkmar.gov.sa الخاصة بالكلية، وفور انتهاء التسجيل سيصل المتقدم رسالة على رقم جواله بالتفعيل.

الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها

كما يتطلب التسجيل رفع المرفقات الآتية إلكترونيًا على غرار التقديم بـ نظام نور: