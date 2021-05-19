نتنياهو: نحاول خفض قدرة حماس على إطلاق الصواريخ

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه تم إطلاق 4 آلاف صاروخ من قطاع غزة، مشيرا إلى أن صواريخ حماس استهدفت مناطق مدنية بتل أبيب، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.





وأضاف "نحاول خفض قدرة حماس على إطلاق الصواريخ"، وزعم بأن حماس تملك مدينة تحت الأرض فى غزة. وتابع بأن الفلسطينيين استغلوا قضية الانتخابات وصعدوا فى حى الشيخ جراح، بحسب قوله.

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