تشكيل الأهلي والهلال اليوم في قمة الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين وأهم الغيابات في الفريقين

تشكيل الهلال والأهلي اليوم في الجولة أل 28 من الدوري السعودي للمحترفين، يبحث عشاق الفريقين عن التشكيل الذي سيخوض به كلاهما اللقاء المرتقب، وكافة تفاصيل المباراة التي تنتظرها جماهير الزعيم والراقي ويراقبها الليوث الذين يتمنون تعثر الهلال اليوم أمام الأهلي، المباراة منقولة على قناة السعودية الرياضية الأولى يدخل الزعيم اللقاء وهو متصدر الترتيب برصيد 52 نقطة، جمعهم من خوض 27 لقاء فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر في 5 مباريات سجل لاعبوه 51 هدف واستقبلت شباكه 24 هدف، وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال في مباراة الأهلي في مباراة اليوم.

التشكيل المتوقع للهلال السعودي اليوم أمام الأهلي

يدخل الهلال المباراة مفتقد لاعبين مهمين في التشكيل وهما اللاعب الكوري جانج هيون سو، ومحمد البريك بداعي الإصابة والتشكيل المتوقع التالي.

حراسة المرمى ” عبد الله المعيوف”.

خط الدفاع ” محمد جحفلي، ياسر الشهراني، علي أل بليهي، متعب المفرح”.

خط الوسط ” جوستافو كويار، محمد كنو، لوسيانو فييتو، سبيستيان جوفينكو، أندريه كاريو”.

خط الهجوم ” بافاميتمبي جوميز”.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي اليوم أمام الهلال

يدخل الأهلي اللقاء وهو يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية، تحسن من وضعه في ترتيب الدوري الذي يحتل فيه قبل اللقاء المركز الثامن بريد 38 نقطة من 27 مباراة، حقق فيهما الفوز في 11 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتلقى الخسارة في 11 مباراة، سجل مهاجموه 41 هدف وسكنت شباكه 48 هدف، وأهم مكاسب الراقي الليلة هو عودة حارسه الأمين محمد العويس لحراسة المرمى، وفيما يلي التشكيل المتوقع اليوم في المباراة.

حراسة المرمى ” محمد العويس”.

خط الدفاع ” عبد الباسط هندي، محمد أل فتيل، طلال العبسي، نوح الموسى”.

خط الوسط ” حسين المقهوي، عبد الرحمن عبيد، سلمان المؤشر، إدريس فتوحي”.

خط الهجوم ” عمر السومة”.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 27 15 7 5 3 24:51 27 52 2 الشباب 27 14 6 7 3 41:55 14 48 3 التعاون 28 13 8 7 2 27:42 15 47 4 الاتحاد 27 12 11 4 3 27:40 13 47 5 النصر 27 12 6 9 3 36:48 12 42 6 الإتفاق 27 12 5 10 3 43:43 0 41 7 الفتح 28 11 5 12 2 53:50 -3 38 8 الأهلي 27 11 5 11 3 48:41 -7 38 9 الفيصلي 28 9 9 10 2 39:39 0 36 10 الرائد 27 10 5 12 3 39:40 1 35 11 القادسية 28 8 10 10 2 43:40 -3 34 12 أبها 27 10 4 13 3 46:39 -7 34 13 الباطن 27 7 9 11 3 48:36 -12 30 14 الوحدة 27 9 3 15 3 55:38 -17 30 15 ضمك 27 7 8 12 3 47:38 -9 29 16 العين 27 5 5 17 3 54:30 -24 20

ترتيب جدول الدوري السعوديتشكيل الهلال والأهلي اليوم والقناة الناقلة

تنقل جميع مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، ومباراة اليوم منقولة على قناة ksa sports hd 1 في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة الهلال * الأهلي البطولة الجولة أل 28 من الدوري السعودي الموعد والتوقيت الأربعاء الموافق 2021/05/19 الساعة 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” القنوات الناقلة KSA SPORTS HD 1

بطاقة مباراة الهلال والأهلي اليوم