خطوات الاستعلام عن المساعدات المقطوعة والفئات المستفيدة منها لعام 1442هـ ، المساعدة المقطوعة هى إحدى البرامج التي دشنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية لمساعدة المواطنين السعوديين المحتاجين والفقراء على الظروف المعيشية والاقتصادية الحالية خاصة بعد رفع الدعم عن معظم السلع، مما انعكس ذلك على المستوى المعيشي للمواطنين وأدى إلى غلاء المعيشة، وحددت الوزارة عدة ضوابط وشروط للاستفادة من الدعم المادي المُقدم من الوزارة وذلك وفقًا لرؤية المملكة لعام 2030، لإعانة الفقراء والمحتاجين والأسر الأشد احتياجًا وأصحاب الدخل المحدود بالمملكة ورعايتهم المستمرة، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

خطوات الاستعلام عن المساعدات المقطوعة والفئات المستفيدة منها لعام 1442هـ

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عدة شروط وضوابط للاستفادة من المساعدات المقطوعة.

أن يكون المُستفيد سعودي الجنسية أو أجنبي متزوج من سعودية أو أحنبية متزوجة من سعودي ومقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

أن يكون عمر المستفيد 35 عامًا فما فوق.

عدم امتلاكه أى أراضٍ أو سجل تجاري توفر له دخل ثابت.

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة 1442هـموعد صرف المساعدات المقطوعة 1442هـ

تزايدت عمليات البحث في الأيام الماضية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، ولم يتم تحديد موعد صرفها حتى الآن، ولم يوجد ميعاد محدد لصرف المساعدات المقطوعة حتى هذه اللحظة.

يستطيع الرجال والنساء الاستفادة من المساعدات المقطوعة، فيبلغ الحد الأدنى للمساعدة المقطوعة 10 آلاف ريال سعودي، ويبلغ الحد الأقصى للدعم المادي 30 ألف ريال سعودي.

خطوات الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة الإستعلام عن المساعدات المقطوعة.

إدخال رقم الهوية ورمز التحقق.

الضغط على أيقونة استعلام لظهور كل البيانات الخاصة بالمستفيد من موعد صرف المساعدات المقطوعة ومدى أحقية المستفيد.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية